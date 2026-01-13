Συγκλονίζει γνωστή influencer για την περιπέτεια με την υγεία της - «Ξύπνησα κάνοντας εμετό με αίμα»

Η influencer Faye Greenwood μίλησε ανοιχτά για την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της.

Η 24χρονη content creator — που μοιράζεται ταξιδιωτικό και lifestyle περιεχόμενο με περισσότερους από 300.000 ακολούθους στο Instagram — υπέστη καρδιακή προσβολή τον Ιούλιο, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στο Παρίσι. Τους μήνες που ακολούθησαν, κατέγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη μεταμόσχευση καρδιάς που έκανε και την ανάρρωσή της, στο πλευρό του αρραβωνιαστικού της Ailbhe Lower.

https://www.instagram.com/p/DBopKUrSGFL/

«Την ημέρα της καρδιακής προσβολής θυμάμαι ότι ένιωθα πολύ κουρασμένη και κοιμόμουν σχεδόν όλη την ημέρα», δήλωσε σε συνέντευξή της στο SussexWorld.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Lower πίστεψε ότι κάτι πολύ σοβαρό συνέβαινε και κάλεσε ασθενοφόρο. Ωστόσο, όταν έφτασε στο νοσοκομείο, δυσκολεύτηκε να εξηγήσει στους γιατρούς τι ακριβώς δεν πήγαινε καλά. «Μου ήταν πολύ δύσκολο να τους μιλήσω, καθώς έχανα και ξανάβρισκα τις αισθήσεις μου», είπε. «Ήταν δύσκολο να περιγράψω πώς ένιωθα».

Η Greenwood πρόσθεσε ότι έμεινε στα επείγοντα για σχεδόν δύο ώρες. «Ήταν πραγματικά τρομακτικά εκεί μέσα και δεν επέτρεπαν στον σύντροφό μου να είναι μαζί μου», είπε.

Η Faye Greenwood / Instagram

Συνέχισε λέγοντας ότι αναγκάστηκε να φύγει από το νοσοκομείο, καθώς δεν κατάφερε να δει γιατρό. Όμως αργότερα εκείνο το βράδυ, πίσω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της, «ξύπνησα κάνοντας εμετό με αίμα και μετά βίας μπορούσα να αναπνεύσω». Αμέσως επέστρεψε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Αυτή τη φορά είδαν ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά και με πήραν αμέσως για χειρουργείο, για να τοποθετήσουν ένα stent, καθώς υπήρχε απόφραξη σε αρτηρία που προκάλεσε την καρδιακή προσβολή», δήλωσε η influencer στο SussexWorld. «Μόνο την επόμενη μέρα μας είπαν προφορικά ότι επρόκειτο για έμφραγμα, όταν επέτρεψαν στον σύντροφό μου να με δει ξανά».

Η Faye Greenwood / Instagram

Τους μήνες που ακολούθησαν, η Greenwood συνέχισε να μοιράζεται στιγμιότυπα από τη ζωή της κατά την ανάρρωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον Νοέμβριο, ενημέρωσε τους ακολούθους της ότι είχε υποβληθεί και σε μεταμόσχευση καρδιάς μετά το έμφραγμα, λέγοντας ότι ένιωθε «γεμάτη χαρά, λύπη, ευγνωμοσύνη, πένθος, πόνο, έμπνευση και πολλή αγάπη» μετά από αυτή τη δοκιμασία.

Η Faye Greenwood με τον σύντροφό της, Alibhe / Instagram

Ευχαρίστησε επίσης τον σύντροφό της Lower — τον οποίο αποκάλεσε «τον πιο πολύτιμο άνθρωπο» — που στάθηκε δίπλα της σε όλη τη διαδικασία της ανάρρωσης.

«Σημαίνεις για μένα περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ ή να ονειρευτώ», έγραψε η δημιουργός περιεχομένου τον Νοέμβριο. «Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή που έχουμε μαζί, αγάπη μου ♥️».

Στις 26 Δεκεμβρίου, το ζευγάρι ανακοίνωσε στο Instagram ότι αρραβωνιάστηκε, γράφοντας σε κοινή λεζάντα: «πάντα θα είμαστε εμείς».

Η Faye Greenwood με τον σύντροφό της, Alibhe / Instagram

«Ένιωθα φυσιολογικά, αν σκεφτεί κανείς ότι μόλις είχα υποβληθεί σε μια επέμβαση που άλλαξε τη ζωή μου», είπε για την ανάρρωσή της.

Η Greenwood σημείωσε ότι η ζωή της σίγουρα είναι διαφορετική μετά την επέμβαση — δεν μπορεί πλέον να «κάνει πράγματα αυθόρμητα» λόγω των φαρμάκων και τα επίπεδα ενέργειάς της είναι «σίγουρα χαμηλότερα» — αλλά τόνισε πως: «είμαι απίστευτα ευγνώμων που μπορώ να συνεχίσω να βιώνω τα πάντα».

«Απλώς ζω πιο "αργά" τώρα», είπε στο SussexWorld. «Και στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα στη γενική εικόνα των πραγμάτων».

