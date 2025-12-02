Ισραηλινός όμηρος για τη φρίκη στα τούνελ της Χαμάς: «Έμοιαζα με σκελετό και αυτό τους έδινε χαρά»

Ένας τρίτος Ισραηλινός όμηρος αποκάλυψε την κακοποίηση που υπέστη στα χέρια των απαγωγέων της Χαμάς , η οποία περιελάμβανε σεξουαλική παρενόχληση, λιμοκτονία και ταπείνωση μπροστά σε ένα πλήθος κατοίκων της Γάζας. Ο Άλον Όχελ, ένας 24χρονος πιανίστας, απήχθη από μαχητές της Χαμάς από το φεστιβάλ Νόβα στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά τη διάρκεια της εισβολής της τρομοκρατικής οργάνωσης στο Ισραήλ , η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 1.200 ανθρώπων και την ομηρία 250.

Ο Όχελ, ο οποίος ήταν 22 ετών όταν απήχθη, αφέθηκε ελεύθερος στις 13 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ. Όσοι επέζησαν από τη δοκιμασία τους στις σήραγγες της Χαμάς κάτω από τον θύλακα αποκαλύπτουν σιγά σιγά τη φρίκη που έζησαν. Ο τραυματισμένος πιανίστας δήλωσε στον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Channel 12 ότι υπέφερε δύο χρόνια απόλυτης πείνας και ταπείνωσης: «Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ τέτοια πείνα στη ζωή μου. Δεμένος με χειροπέδες σαν πίθηκος - και τρώγοντας σαν σκύλος, έμοιαζα με σκελετό, με πτώμα, και αυτό τους έκανε καλό στην καρδιά». «Μου αλυσόδεσαν τα πόδια και δεν μπορούσα να κινηθώ όπου θέλω για ενάμιση χρόνο. Με άρπαξαν από τη ζωή μου σε μια στιγμή. Έτσι απλά».

Ο Όχελ αποκάλυψε επίσης ότι οι απαγωγείς του από τη Χαμάς έπαιζαν άρρωστα παιχνίδια που περιλάμβαναν σεξουαλική παρενόχληση, προσθέτοντας: «Έμπαινα στο ντους και [ένας τρομοκράτης] ερχόταν να σας πλύνει. Έβαζε σαμπουάν στο χέρι του και άρχιζε να με σαπουνίζει στο ντους. Με άγγιζε».

Αλλά όπως είπε δεν ήταν μόνο οι τρομοκράτες της Χαμάς που τον είχαν κακοποιήσει, λέγοντας στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το πώς μεταφέρθηκε σε αυτό που νόμιζε ότι ήταν νοσοκομείο στον θύλακα: «Ένα τεράστιο πλήθος ανθρώπων [άρχισε] να [με] χτυπάει». Όταν ρωτήθηκε αν πίστευε ότι υπήρχαν «αθώοι πολίτες» στη Γάζα, απάντησε με πικρία: «"Αθώοι πολίτες"; Κανείς εκεί δεν είναι αθώος».

Ο πρώην αιχμάλωτος αποκάλυψε πώς τον κατέλαβε ο φόβος όταν άκουσε τα όπλα της Χαμάς στο φεστιβάλ Νόβα: «Φύγαμε από το πάρτι μόλις άρχισαν οι βομβαρδισμοί, σταθήκαμε στο καταφύγιο και δεν τελείωνε. Αρχίσαμε να ακούμε Καλάσνικοφ, μα πού ήταν ο στρατός; Απλώς περιμέναμε τον θάνατό μας».

Είπε ότι τα μέλη της Χαμάς, αφού τον πήραν όμηρο, «με πέταξαν σαν σακί πατάτες στο βαν», παρόλο που υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο μάτι από μία χειροβομβίδα.

«Τους φώναζα ότι δεν μπορώ να δω. Το βράδυ, μας έκαναν αισθητικές επεμβάσεις. Δεν ξύπνησα μέχρι την επόμενη μέρα», είπε, προσθέτοντας ότι του έγιναν ράμματα χωρίς αναισθησία, ενώ τα θραύσματα ήταν ακόμα στο μάτι του.

Τον περασμένο μήνα, ο Γκάι Νταλάλ-Γκίλμποα, ο οποίος επίσης αφέθηκε ελεύθερος στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου, είπε ότι ο απαγωγέας του πρότεινε ειρωνικά να «γυρίσουν μια πορνογραφική ταινία» μαζί προτού τον κακοποιήσει σεξουαλικά. Ο 24χρονος, ο οποίος επίσης απήχθη από το φεστιβάλ Nova, είπε ότι στη συνέχεια κρατήθηκε υπό την απειλή όπλου και μαχαιριού από τον φρουρό, ο οποίος τον απείλησε με βία αν έλεγε σε κάποιον για την επίθεση.

Ο Όχελ εξομολογήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι έκανε τη συνειδητή επιλογή να παραμείνει ζωντανός και ότι μιλούσε νοερά με τη μητέρα του τα βράδια. «Της μιλούσα τα βράδια, ναι», είπε. «”Όλα καλά, είμαι ζωντανός”, της το έλεγα έτσι, δυνατά. Ήξερα ότι αυτό έπρεπε να κάνω· να μιλάω στη μαμά μου, ώστε ίσως να με νιώσει, ίσως». «Η ιστορία μου στην πραγματικότητα αρχίζει όταν διάλεξα τη ζωή. Είχα τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να τα παρατήσω, να εγκαταλείψω τον εαυτό μου και επέλεξα να μην το κάνω», κατέληξε.

Σήμερα, παρά το τραύμα, ο Άλον Όχελ αρνείται να αφήσει την εμπειρία του να τον καθορίσει. «Μου στέρησαν τα πάντα εκτός από την ικανότητά μου να επιλέγω ποιος είμαι», είπε. «Θα προχωρήσω μπροστά. Θα κατακτήσω τον κόσμο».

