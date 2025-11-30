Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ζήτησε και επίσημα απονομή χάρης από τον πρόεδρο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τελετή μνήμης για τους πεσόντες Ισραηλινούς στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας, στις 16 Οκτωβρίου 2025.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέβαλε επίσημο αίτημα για χάρη στον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η προεδρία.

«Το Γραφείο του Προέδρου έχει επίγνωση πως πρόκειται για ένα ασυνήθιστο αίτημα, που φέρει σημαντικές συνέπειες. Αφού λάβει όλες τις σχετικές απόψεις, ο Πρόεδρος θα εξετάσει υπεύθυνα και σοβαρά το αίτημα», ανέφερε το γραφείο του Χέρτσογκ.

Προσώρας δεν υπάρχει σχόλιο από το γραφείο του πρωθυπουργού. Ο Νετανιάχου είναι κατηγορούμενος σε μια μακρά δίκη για διαφθορά και είναι αντιμέτωπος με τρία κατηγορητήρια. Οι δίκες του έχουν αναβληθεί λόγω του πολέμου στη Γάζαμ ενώ αρνείται τις κατηγορίες και έχει δηλώσει αθώος.

Το γραφείο του προέδρου του Ισραήλ είχε σημειώσει σε ανακοίνωση λίγες εβδομάδες πριν ότι όποιος ζητά προεδρική χάρη οφείλει να υποβάλει επίσημη αίτηση σύμφωνη με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Επιστολή Τραμπ για χάρη στον «Μπίμπι»

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πριν λίγες εβδομάδες επιστολή στον Ισραηλινό πρόεδρο, ζητώντας του να δώσει χάρη στον υπόδικο με κατηγορίες περί διαφθοράς Μπενιαμίν Νετανιάχου.

O Χέρτσογκ έλαβε στις 12 Νοεμβρίου επιστολή από τον Αμερικανό ομόλογό του, με την οποία «τον προσκαλεί να εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης χάριτος» στον Νετανιάχου. Το γραφείο του προέδρου του Ισραήλ ανέφερε τότε ότι για να αποδοθεί προεδρική χάρη πρέπει αρχικά να υπάρχει επίσημη αίτηση.

«Αν και σέβομαι απολύτως την ανεξαρτησία του ισραηλινού δικαστικού συστήματος και τις επιταγές του», διαβεβαίωνε ο Τραμπ, «πιστεύω ότι αυτή ή "υπόθεση" κατά του Μπίμπι, που έχει αγωνιστεί στο πλευρό μου επί μακρόν, και εναντίον του πολύ σκληρού αντιπάλου του Ισραήλ, του Ιράν, είναι μία πολιτική, αδικαιολόγητη δίωξη».

«Ο πρόεδρος Χέρτσογκ τρέφει μεγάλη εκτίμηση στον πρόεδρο Τραμπ και συνεχίζει να εκφράζει τη βαθιά του ευγνωμοσύνη» για την «ακλόνητη υποστήριξή» του προς το Ισραήλ, «τη σημαντική συμβολή του στην επιστροφή των ομήρων, στην αναδιαμόρφωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στη Γάζα, και στην θωράκιση της ασφάλειας του Κράτους του Ισραήλ», ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού προέδρου.

Πολιτικές προσωπικότητες του Ισραήλ αντέδρασαν αμέσως στην επιστολή Τραμπ.

«Κύριε πρόεδρε Χέρτζογκ, ακούστε τον πρόεδρο Τραμπ», έγραψε ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ με ανάρτηση στο X, κατηγορώντας παράλληλα το ισραηλινό δικαστικό σύστημα ότι είναι προκατειλημμένο εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η Γιούλια Μαλινόφσκι, βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος της αντιπολίτευσης Yisrael Beiteinu (Το Ισραήλ είναι το Σπίτι μας), υπονόησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υπέβαλε αυτό το αίτημα στο πλαίσιο συμφωνίας με τον Νετανιάχου για θέματα που σχετίζονται με την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Όσο για τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ του κεντρώου κόμματος Yesh Atid (Υπάρχει μέλλον), επέκρινε τον Νετανιάχου γράφοντας στο X: «Υπενθύμιση: Η ισραηλινή νομοθεσία ορίζει ότι η πρώτη προϋπόθεση για την απονομή χάριτος είναι η παραδοχή ενοχής και η έκφραση μεταμέλειας για τις πράξεις που διαπράχθηκαν».

Κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, ο Τραμπ κατά την ομιλία του ενώπιον της Κνεσέτ είχε ζητήσει από τον Χέρτσογκ να απονείμει χάρη στον Νετανιάχου.

«Έχω μια ιδέα. Κύριε πρόεδρε (Ισαάκ Χέρτσογκ ), γιατί να μην του χορηγήσουμε χάρη; Αυτό το απόσπαμσα δεν υπήρχε στην ομιλία... Αλλά μου αρέσει αυτός ο κύριος», είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του, εκτιμώντας ότι ο Νετανιάχου υπήρξε «ένας από τους σπουδαιότερους» ηγέτες «σε καιρό πολέμου».

