Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε πάνω από 40 μέλη της Χαμάς μέσα σε σήραγγες στη Ράφα

Πάνω από 40 Παλαιστίνιους μαχητές ανακοίνωσε ότι σκότωσε ο ισραηλινός στρατός την περασμένη εβδομάδα σε επιχειρήσεις κοντά στη Ράφα, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τους δεκάδες εγκλωβισμένους μαχητές της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι σκότωσε περισσότερους από 40 Παλαιστίνιους μαχητές την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που στόχευαν τις σήραγγες κοντά στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, τον θύλακα που έχει καταστραφεί από τα δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Εδώ και 40 ημέρες, τα στρατεύματα εστιάζουν τις επιχειρήσεις τους στον τομέα ανατολικά της Ράφα, «με στόχο την καταστροφή των δικτύων υπόγειων σηράγγων που εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή και την εξόντωση των τρομοκρατών που κρύβονται εκεί», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, περισσότεροι από 40 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν στον τομέα όπου βρίσκεται το δίκτυο σηράγγων», ενώ «καταστράφηκαν δεκάδες είσοδοι σηράγγων και εγκαταστάσεις τρομοκρατικών υποδομών, τόσο στην επιφάνεια του εδάφους όσο και υπόγεια στην περιοχή», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι σκότωσε τέσσερις Παλαιστίνιους μαχητές την ώρα που έβγαιναν από σήραγγες στη Ράφα.

Παράλληλα, αρκετές πηγές με γνώση των συζητήσεων δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο την Πέμπτη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την τύχη δεκάδων μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, οι οποίοι έχουν παγιδευτεί εδώ και εβδομάδες μέσα σε σήραγγες σε τομέα της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς στη Γάζα, «μεταξύ 60 και 80 μαχητές» έχουν παγιδευτεί σε σήραγγες κάτω από τη Ράφα.

«Οι μαχητές μας στη Ράφα δεν μπορούν να δεχτούν να παραδοθούν ή να παραδώσουν τα όπλα τους στην κατοχή (σ.σ. Ισραήλ)», δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή ο Χοσάμ Μπαντράν, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.

