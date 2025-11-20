«Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει» - Συγκλονιστική μαρτυρία

Μια ακόμη σοκαριστική μαρτυρία για σεξουαλική κακοποίηση Ισραηλινών ομήρων από μέλη της Χαμάς έρχεται στο φως της δημοσιότητας από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Θύμα αυτή τη φορά ο Γκι Γκιλμπόα-Ντιλάλ, ο οποίος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από φρουρό της οργάνωσης, ο οποίος τον απείλησε με θάνατο αν αποκάλυπτε το περιστατικό.

Μιλώντας στο Channel 12, ο Γκιλμπόα-Ντιλάλ περιέγραψε ότι το περιστατικό σημειώθηκε μετά από ντους. «Με άφησε να κάνω ντους και όταν τελείωσα, με έσυρε έξω και δεν με άφησε να φορέσω τα ρούχα μου. Με πήγε πίσω στο δωμάτιό τους και με πέταξε σε μια πολυθρόνα», δήλωσε ο Ισραηλινός όμηρος.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, ο φρουρός άρχισε να τον αγγίζει σε όλο του το σώμα. «Πάγωσα. Του είπα: ‘Αστειεύεσαι; Αυτό απαγορεύεται στο Ισλάμ’. Τότε έβαλε ένα τουφέκι στο κεφάλι μου και ένα μαχαίρι στο λαιμό μου και μου είπε ότι αν το έλεγα σε κανέναν, θα με σκότωνε», συμπλήρωσε ο Γκιλμπόα-Ντιλάλ, ο οποίος είχε απαχθεί από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια του μουσικού φεστιβάλ Nova.

Hostage survivor Guy Gilboa Dalal shares a brutal sexual assault that he carried in silence since his liberation.

His courage to speak out is a testament of the unimaginable crimes committed against Israeli hostages

?Channel 12 News pic.twitter.com/awW4zKFh4E — Israel ישראל (@Israel) November 19, 2025

Ο νεαρός Ισραηλινός κρατήθηκε στη Γάζα για 739 ημέρες και απελευθερώθηκε στις 12 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο συμφωνίας για τη Γάζα. Σύμφωνα με την οικογένειά του, του επιτρεπόταν να κάνει ντους μόνο μία φορά το μήνα χρησιμοποιώντας ένα κουβά.

Αυτή είναι η τρίτη καταγεγραμμένη μαρτυρία άνδρα Ισραηλινού ομήρου που περιγράφει σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του. Προηγουμένως, οι Ρομ Μπρασλάβσκι και Κιθ Σίγκελ είχαν αναφερθεί σε παρόμοια περιστατικά. Ο Μπρασλάβσκι είχε περιγράψει: «Με έγδυσαν τελείως, μου πήραν ακόμη και τα εσώρουχα. Με έδεσαν ενώ ήμουν γυμνός. Ήμουν διαλυμένος, χωρίς τροφή και ένιωθα ότι πέθαινα».

«Ήταν σεξουαλική βία και ο κύριος σκοπός της ήταν να με ταπεινώσει. Ο στόχος ήταν να συντρίψουν την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό ακριβώς έκαναν», είχε προσθέσει ο Μπρασλάβσκι.

Former hostage Rom Braslavski showed extraordinary courage in sharing the horrors of his captivity, including a horrific sexual assault he endured while held by Islamic Jihad terrorists. His trembling voice, heard tonight in Israel and around the world, breaks through the walls… pic.twitter.com/MvGpNdRK7h — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 5, 2025

Την περασμένη εβδομάδα είχαν καταθέσει, επίσης, στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων (UNCAT) στη Γενεύη, ο Κιθ και η Αβίβα Σίγκελ περιγράφοντας πώς στερήθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση, λιμοκτονία και σωματικές απειλές κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους στη Γάζα.



«Οι απαγωγείς μας συνέκριναν τα απόκρυφα μέρη του σώματός μου με αυτά μιας άλλης ομήρου. Μας απειλούσαν με μαχαίρια, αναγκάζοντάς μας να ικετεύουμε για να πάμε στην τουαλέτα», κατήγγειλε ο Κιθ Σίγκελ. «Περιμέναμε μέχρι να είμαστε έτοιμοι να εκραγούμε, για να μην εξοργίσουμε τους τρομοκράτες. Μου στερούσαν τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Με άφηναν να πεινάω, μου στερούσαν το νερό. Πάνω από μία φορά, οι τρομοκράτες με ανάγκασαν να γδυθώ μπροστά τους και μου ξύρισαν το σώμα».



Η Αβίβα Σίγκελ κατέθεσε επίσης για το πώς την ανάγκασαν να παρακολουθήσει τη σεξουαλική κακοποίηση μιας άλλης γυναίκας όμηρου: «Είμαι μάρτυρας ότι ένας τρομοκράτης της Χαμάς ήρθε στο μπάνιο, είπε σε ένα από τα κορίτσια που ήταν μαζί μας να γδυθεί, μπήκε μαζί της στο ντους και την ανάγκασε να του κάνει στοματικό σεξ. Έπρεπε να χαμογελάσει και μετά που το έκανε. Είδα μια από τις κοπέλες να αναγκάζεται να κάνει ντους. Είναι 16 ετών, δεν έχει δείξει ποτέ σε κανέναν το σώμα της, ο τρομοκράτης της Χάμας στεκόταν εκεί και την κοίταζε και χαμογελούσε».

