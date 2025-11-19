Χαμάς: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» το μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών - Τουλάχιστον 28 οι νεκροί

Κατεστραμμένα κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας όπως φαίνονται από το νότιο Ισραήλ, στις 18 Νοέμβριου 2025.

Η Χαμάς κατήγγειλε απόψε την «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί τη συμφωνηθείσα εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, ύστερα από το μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 28 ανθρώπων.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αιτιολόγησαν τα πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκαν εν είδει αντιποίνων για τα πυρά εναντίον στρατιωτών.

Στην ανακοίνωσή που εξέδωσε, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει τον ισχυρισμό των IDF ως «ατυχή προσπάθεια να αιτιολογηθούν (…) παραβιάσεις που δεν έχουν τέλος» και καλεί τις ΗΠΑ, οι οποίες μεσολάβησαν για τη συμφωνηθείσα εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία».

