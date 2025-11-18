Λωρίδα της Γάζας: Σφοδρή αντίδραση από τη Χαμάς στην απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ

Η Χαμάς απορρίπτει την απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Λωρίδα της Γάζας και προειδοποιεί πως η όποια διεθνής δύναμη θα γίνει μέρος στη σύρραξη

Λωρίδα της Γάζας: Σφοδρή αντίδραση από τη Χαμάς στην απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ
Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς απέρριψε την καταρτισθείσα από τις ΗΠΑ απόφαση την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τη Δευτέρα (17/11) κι η οποία υιοθετεί το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως παραβιάζει δικαιώματα των Παλαιστινίων και σκοπό έχει την επιβολή διεθνούς κηδεμονίας στον θύλακο, κάτι που απορρίπτουν οι πολίτες και οι παρατάξεις της αντίστασης.

«Η ανάθεση σε διεθνή δύναμη καθηκόντων και ρόλων στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, της στερεί την ουδετερότητα και τη μετατρέπει σε μέρος στη σύγκρουση, το οποίο δρα υπέρ της κατοχής», τόνισε το κίνημα σε ανακοίνωσή του.

