Walt Disney World: Κάτι σκοτεινό συμβαίνει στο πιο φανταστικό μέρος - Τρεις θάνατοι σε 10 ημέρες

Οι επισκέπτες περνούν από ένα άγαλμα του Walt Disney και του Mickey Mouse στο Magic Kingdom στο Walt Disney World στη Lake Buena Vista, Fla. (2023)

Κάτι ανατριχιαστικά περίεργο συμβαίνει το τελευταίο διάστημα στο διάσημο πάρκο του κόσμου, όπου καταγράφονται τρεις θάνατοι σε διάστημα μόλις 10 ημερών.

Σύμφωνα με το TMZ, ένας νέος θάνατος, ο τρίτος κατά σειρά επιβεβαιώθηκε την Πέμπτη, σε χώρο της Walt Disney World.

Σε ένα βίντεο στο TikTok, φαίνεται ισχυρή αστυνομική παρουσία κοντά σε μια πισίνα με ταινία στον Πύργο Bay Lake στο Disney's Contemporary Resort στη Φλόριντα με τον χρήστη να ενημερώνει πως πρόκειται για «ιατρικό επείγον περιστατικό».