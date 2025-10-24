Walt Disney World: Κάτι σκοτεινό συμβαίνει στο πιο φανταστικό μέρος - Τρεις θάνατοι σε 10 ημέρες
Από τις αρχές Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί συνολικά 4 θάνατοι μέσα στις εγκαταστάσεις του πάρκου
Κάτι ανατριχιαστικά περίεργο συμβαίνει το τελευταίο διάστημα στο διάσημο πάρκο του κόσμου, όπου καταγράφονται τρεις θάνατοι σε διάστημα μόλις 10 ημερών.
Σύμφωνα με το TMZ, ένας νέος θάνατος, ο τρίτος κατά σειρά επιβεβαιώθηκε την Πέμπτη, σε χώρο της Walt Disney World.
Σε ένα βίντεο στο TikTok, φαίνεται ισχυρή αστυνομική παρουσία κοντά σε μια πισίνα με ταινία στον Πύργο Bay Lake στο Disney's Contemporary Resort στη Φλόριντα με τον χρήστη να ενημερώνει πως πρόκειται για «ιατρικό επείγον περιστατικό».
Αργότερα, το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Όραντζ στο Ορλάντο επιβεβαίωσε τον θάνατο στο TMZ.
Είναι ο τρίτος θάνατος στο πάρκο, με τον πρώτο να έχει καταγραφεί ως αυτοκτονία στις 14 Οκτωβρίου -- επίσης στο Contemporary -- και την ανεύρεση ενός πτώματος στις 21 Οκτωβρίου στο θέρετρο Fort Wilderness.
Η αυτόχειρας αναγνωρίστηκε ως η 31χρονη Σάμερ Εκουιτζ, ενώ η σορός του δεύτερου νεκρού ανήκει σε ένα άνδρα περίπου 60 ετών που αντιμετώπισε επίσης ένα «ιατρικό επεισόδιο». Δεν υπάρχει υποψία για εγκληματική ενέργεια σε αυτή την περίπτωση.
Αυτό έρχεται μετά από αναφορές για έναν επισκέπτη στη Disneyland στην Καλιφόρνια, που βρέθηκε αναίσθητος στο παιχνίδι Haunted Mansion στις 8 Οκτωβρίου... ήταν μία γυναίκα περίπου 60 ετών, ο θάνατος της οποίας διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο.