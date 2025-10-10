Θεσσαλονίκη: Κοπάδι αγριογούρουνα κάνει «παρέλαση» στην Καλαμαριά

Μπορεί οι δρόμοι τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/10) να ήταν άδειοι από κόσμο και οχήματα στην Καλαμαριά ωστόσο, ένα οδηγός που πήγαινε στη δουλειά του κατέγραψε ένα απίστευτο θέαμα με το κινητό του!

Ο οδηγός κατέγραψε μία αγέλη αγριογούρουνων κάθε ηλικίας να διασχίζει κάθετα την οδό Βρυούλων. Μία εμφάνιση που προστίθεται στη μακρά, πλέον, λίστα παρόμοιων περιστατικών στον αστικό ιστό της πόλης.

Τα αγριογούρουνα διακρίνονται να περπατούν και όταν, αντιλαμβάνονται την παρουσία αυτοκινήτων, αυξάνουν ταχύτητα και τρέχουν πίσω από το μεγαλύτερο σε μέγεθος ζώο, που φέρεται να καθοδηγεί τα υπόλοιπα.

