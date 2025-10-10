Θα υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση η 39χρονη που τρύπησε με πιρούνι ο σύντροφός της

Σε νέα χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί η 39χρονη έγκυος που τρύπησε τουλάχιστον 100 φορές με πιρούνι ο σύντροφός της.

Η 39χρονη νοσηλεύεται στη γυναικολογική του νοσοκομείου Αττικόν και παρακολουθείται διαρκώς από τους γιατρούς. Μάλιστα, βρίσκεται διαρκώς έξω από το δωμάτιο αστυνομικός.

Όπως αναφέρει μάλιστα στο Newsbomb.gr ο γενικός γραμματέας του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου Αττικόν, Γιάννης Πλαγιαννάκος, «η 39χρονη ήταν μέσα στα αίματα. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια χτυπήματα», για να συμπληρώσει: «Οι γιατροί προσπαθούν να σώσουν την όρασή της και γι' αυτό αποφάσισαν η γυναίκα να μπει ξανά στο χειρουργείο».

Ο 43χρονος Γεωργιανός σύντροφός της που την τρυπούσε με μανία και τη δάγκωνε έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Όπως ανέφερε μάλιστα ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, έχει απασχολήσει τις Αρχές 80 φορές. Μάλιστα, τα τελευταία 13 χρόνια έχει συλληφθεί 12 φορές.

«Έχει πάει φυλακή ο Γεωργιανός. Είναι πολύ σκληροτράχηλος εγκληματίας. Ήταν σε κυκλώματα με κλοπές μοτοσικλετών, ήταν σε ξυλοδαρμούς. Πήγαινε στα βενζινάδικα, έβαζε βενζίνη και δεν πλήρωνε», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Action24 ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Δηλαδή, ο 43χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές για αδικήματα από φθορά ξένης ιδιοκτησίας έως απείθεια, κλοπές και έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο ενώ τέσσερις φορές είχε συλληφθεί χωρίς δίπλωμα και για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο 43χρονος περιγράφεται από όσους τον γνωρίζουν ως «μέθυσος» και αρκετά «βίαιος», καθώς - όπως αναφέρουν οι πληροφορίες - στο παρελθόν είχε χτυπήσει άγρια την πρώην σύζυγό του και την κόρη του, που έχουν φύγει στο εξωτερικό.

Μάλιστα, λίγο πριν την άγρια επίθεσή του στη σύζυγό του καταγράφεται από βίντεο να πίνει και να καπνίζει μανιωδώς και μετά να ανεβαίνει στο σπίτι τους και να την τρυπά με μανία.

