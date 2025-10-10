Τουλάχιστον 80 φορές είχε απασχολήσει τις Αρχές ο Γεωργιανός που χτύπησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγο

Τουλάχιστον 100 φορές τρύπησε με πιρούνι την 39χρονη έγκυο σύζυγό του ο Γεωργιανός με το βαρύ ποινικό παρελθόν.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, «σκοπός του ήταν να της βγάλει τα μάτια, αφού το πρόσωπό της ήταν γεμάτο αίματα και τρύπες».

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο διαμέρισμα όπου διέμενε η 39χρονη με τον σύζυγό της. Το ζευγάρι φαίνεται να διαπληκτίστηκε και έτσι ο 43χρονος της επιτέθηκε άγρια με το πιρούνι. Η 39χρονη έφτασε στο σημείο να βγει γυμνή στον δρόμο μέσα στα αίματα και να ζητήσει βοήθεια από τους γείτονες.

Έφτασε στο νοσοκομείο «Αττικόν» γεμάτη στα αίματα και αμέσως οι γιατροί ρώτησαν ποιος της προκάλεσε αυτά τα χτυπήματα. «Ο σύζυγός μου», είπε και αμέσως οι γιατροί την έβαλαν στο χειρουργείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό η γυναίκα να μην δει από το ένα μάτι.

Βαρύ το ποινικό παρελθόν του 43χρονου

Ο 43χρονος Γεωργιανός έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Όπως ανέφερε μάλιστα ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, έχει απασχολήσει τις Αρχές 80 φορές. Μάλιστα, τα τελευταία 13 χρόνια έχει συλληφθεί 12 φορές.

«Έχει πάει φυλακή ο Γεωργιανός. Είναι πολύ σκληροτράχηλος εγκληματίας. Ήταν σε κυκλώματα με κλοπές μοτοσικλετών, ήταν σε ξυλοδαρμούς. Πήγαινε στα βενζινάδικα, έβαζε βενζίνη και δεν πλήρωνε», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Action24 ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Δηλαδή, ο 43χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές για αδικήματα από φθορά ξένης ιδιοκτησίας έως απείθεια, κλοπές και έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο ενώ τέσσερις φορές είχε συλληφθεί χωρίς δίπλωμα και για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο 43χρονος περιγράφεται από όσους τον γνωρίζουν ως «μέθυσος» και αρκετά «βίαιος», καθώς - όπως αναφέρουν οι πληροφορίες - στο παρελθόν είχε χτυπήσει άγρια την πρώην σύζυγό του και την κόρη του, που έχουν φύγει στο εξωτερικό.