Γεωργιανός τρύπησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - «Δίνουμε αγώνα για να μην χάσει την όρασή της»

Η 39χρονη έγκυος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικόν με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να μην χάσει την όρασή της

Φρίκη προκαλεί το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στην Αθήνα. Μια έγκυος τριών μηνών από τη Γεωργία δέχθηκε επίθεση από τον επίσης Γεωργιανό σύζυγό της, ο οποίος την τρύπησε με πιρούνι σε όλο της το σώμα.

Τα ξημερώματα της Τρίτης η γυναίκα προσήχθη στο νοσοκομείο Αττικόν μέσα στα αίματα, με τρυπήματα στο μάτι, στα άνω άκρα και την κοιλιακή της χώρα. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, «η 39χρονη είναι τρυπημένη σε όλο της το πρόσωπο. Τα μάτια της ήταν πολύ άσχημα. Δίνουμε μάχη για να καταφέρουμε η γυναίκα να έχει την όρασή της».

Η γυναίκα νοσηλεύεται, όπως σημειώνει ο κ. Γιαννάκς, με φύλαξη αστυνομικών, αφού πρώτα υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις. «Οι γιατροί κάνουν πραγματικά ό,τι μπορούν για να της σώσουν το μάτι», συμπληρώνει ο ίδιος.

Η 39χρονη έγκυος όταν έφτασε στο νοσοκομείο ρωτήθηκε ποιος της προκάλεσε τέτοια χτυπήματα και υπέδειξε τον σύζυγό της. Ο σύζυγος της γυναίκας προσήχθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου το μεσημέρι της Τετάρτης στο ΑΤ Ψυχικού Φιλοθέης και συνελήφθη.