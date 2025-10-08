Έγκυος δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της - Την τρύπησε με πιρούνι στο μάτι - Βίντεο

Σκληρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου με θύμα μία 38χρονη έγκυο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 38χρονη, η οποία βρίσκεται στον 3ο μήνα κύησης, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας πήγε στα επείγοντα του Αττικόν με αίματα σε όλο το πρόσωπο και με τραύματα από πιρούνι. Η γυναίκα ανέφερε πως της επιτέθηκε ο σύζυγός της, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία.

Η 38χρονη υποβλήθηκε σε εγχείριση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της, ενώ δεν αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο το έμβρυο που κυοφορεί.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη είναι σε εξέλιξη.

