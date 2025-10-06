Ωρωπός: Συνελήφθη 47χρονος για σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας

Ο 47χρονος πήγε στο σπίτι της πρώην του, χτύπησε τον σύντροφό της, την άρπαξε και την κλείδωσε σπίτι του

Ωρωπός: Συνελήφθη 47χρονος για σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας
Eurokinissi
Χειροπέδες σε έναν 47χρονο πέρασαν το βράδυ της Κυριακής (5/10) αστυνομικοί στην περιοχή του Ωρωπού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και σωματικές βλάβες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 23:00, ο 47χρονος πήγε στο σπίτι όπου διαμένει η 38χρονη πρώην σύντροφος του, και αφού τραυμάτισε ελαφρά τόσο την ίδια όσο και τον νυν σύντροφό της, την άρπαξε και τη μετέφερε στο σπίτι του όπου την κλείδωσε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ. Μετά από λίγη ώρα ο 47χρονος άνοιξε την πόρτα, άφησε ελεύθερη την 38χρονη και παραδόθηκε στους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

