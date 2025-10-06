Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 19χρονου στην Πυλαία
Ο 19χρονος εντοπίστηκε με ποσότητα κάνναβης στην κατοχή του
Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 19χρονου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, καθώς στην προσπάθειά του να ξεφύγει, χτύπησε και απώθησε αστυνομικούς.
Στην κατοχή του, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν πέντε αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη.
Δεν αναφέρθηκε σοβαρός τραυματισμός αστυνομικού, ούτε χρειάστηκε η μεταφορά τους σε νοσοκομείο.
