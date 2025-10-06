Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός λόγω τροχαίου ατυχήματος - Καθυστερήσεις έως και 45 λεπτά

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, λόγω τροχαίου ατυχήματος, μετά την έξοδο Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, που είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, παρατηρούνται καθυστερήσεις 25 με 30 λεπτά από Κάντζα μέχρι και Κηφισίας, ενώ παρατηρούνται καθυστερήσεις 20 με 25 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στον Περιφερειακό Υμηττού.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

25΄-30΄ Κάντζα - Κηφισίας,

20΄-25΄ Αγία Παρασκευή - Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.



Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 45΄ Περιφ. Αιγάλεω - Κηφισίας,

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από την Περιφερειακή Αιγάλεω έως Κηφισίας, ενώ παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία και είσοδος από Πειραιά) έως και Κηφισίας.

