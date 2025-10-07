Κρήτη: Τα δύο τηλέφωνα που έκανε η 15χρονη πριν καταγγείλει τον πατέρα της για ενδοοικογενεική βία

Δύο τηλεφωνήματα στο «Χαμόγελο του Παιδιού» έκανε η 15χρονη στην Κρήτη προκειμένου να βρει το θάρρος και να καταγγείλει τον πατέρα της για την κακοποίηση της μητέρας της.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του οργανισμού η 15χρονη πήρε τηλέφωνο την πρώτη φορά την Κυριακή 5 Οκτωβρίου προκειμένου να αναφέρει τα σοβαρά προβλήματα στην οικογένειά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, την επόμενη ημέρα ξέσπασε νέος καβγάς ανάμεσα στους γονείς της με τον 40χρονο πατέρα να μην διστάζει να χτυπήσει με μια... κουτουλιά στη μύτη την 34χρονη μητέρα.

Unsplash

Τότε η έφηβη αποφασίζει να λύσει την σιωπή της και καλεί εκ νέου την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, ζητώντας να ενημερωθούν και οι αστυνομικές αρχές.

Έτσι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» η 15χρονη, συνοδεία κοινωνικού λειτουργού του οργανισμού, προσήλθε στο αρμόδιο Τμήμα Ανηλίκων και κατέθεσε με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Μετά την καταγγελία οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του 40χρονου.

Την ίδια ώρα σήμερα με εισαγγελική εντολή, η 15χρονη βρίσκεται σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και εθελοντές του Οργανισμού βρίσκονται σταθερά μαζί της.

