Θαρραλέα καταγγελία από 15χρονη: Συνελήφθη ο πατέρας της για ενδοοικογενειακή βία στη Χερσόνησο

Χειροπέδες σε έναν 41χρονο πέρασαν αστυνομικοί τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 34χρονης συζύγου του.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι φωνές και η βία στο σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας σε χωριό του δήμου Χερσονήσου ήταν καθημερινότητα. Κάτω από αυτές τις συγκυρίες, η 15χρονη κόρη, το δεύτερο παιδί από τα 4 συνολικά της οικογένειας αντέδρασε και έντρομη κάλεσε από το δωμάτιο της στο «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέροντας το περιστατικό.

Σε συνέχεια της καταγγελίας της 15χρονης στο «Χαμόγελο του Παιδιού», ενημερώθηκε το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Η 34χρονη σύζυγος επιβεβαίωσε τα βίαια ξεσπάσματα του 41χρονου, ο οποίος και τελικά συνελήφθη.

Μέσα από την προανάκριση ωστόσο και τις καταθέσεις προέκυψαν και ζητήματα που χρήζουν λεπτών χειρισμών αφού στη μέση βρίσκονται ανήλικα παιδιά που βιώνουν με οδυνηρό τρόπο τα ψυχικά τραύματα όλης αυτής της κατάστασης.

