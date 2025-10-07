Μετρό: Ακινητοποιήθηκε συρμός στους Αμπελόκηπους – Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τρίτης (07/10) στον σταθμό «Αμπελόκηποι» του Μετρό, καθώς παρουσιάστηκε βλάβη και ο συρμός της Γραμμής 3 ακινητοποιήθηκε.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και τα βίντεο του Newsbomb, οι εκατοντάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν αρχικά στην αποβάθρα, με πολλούς να κατευθύνονται στις κυλιόμενες σκάλες και να αποχωρούν από τον σταθμό προς αναζήτηση άλλου τρόπου να μεταβούν στον προορισμό τους.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του μετρό πραγματοποιείται προσωρινά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Αμπελόκηποι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση της Γραμμής, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Σταδιακά αποκαθίσταται το πρόβλημα.