Σέρρες: Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ –Τρεις τραυματίες μία εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση

Τρεις τραυματίες – μία εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση- είναι ο απολογισμός της σφοδρής σύγκρουσης δύο αυτοκινήτων που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε περιοχή των Σερρών.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10:0 το πρωί, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες δύο οχήματ συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στην Εθνική Οδό Σερρών – Δράμας, στο ύψος της διασταύρωσης της Νέας Πέτρας.

Στο ένα όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ενώ στο άλλο οδηγός ήταν ένας άνδρας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα τρία άτομα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά.

