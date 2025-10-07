Νέο εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Εργαζόμενη έπεσε από απορριμματοφόρο εν κινήσει

Ένα νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο με θύμα μία εργαζόμενη στην καθαριότητα.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας (6/10) όταν απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης πραγματοποιούσε την αποκομιδή των σκουπιδιών στο Ηράκλειο.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και ενώ το απορριμματοφόρο διέσχιζε την οδό Νεάρχου, η 51χρονη εργαζόμενη έχασε την ισορροπία της με αποτέλεσμα να πέσει από το βαρύ όχημα και να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε την τραυματία και την μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε ελαφρά τραύματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του οδηγού του απορριμματοφόρου με τον εισαγγελέα να τον αφήνει ελεύθερο.

Διαβάστε επίσης