Αργυρούπολη: Εξετάζει και άλλες καταγγελίες η ΕΛ.ΑΣ. για σεξουαλική παρενόχληση

Ασύλληπτος παραμένει ο άνδρας, ο οποίος αποπειράθηκε να βιάσει 59χρονη στην Αργυρούπολη το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αργυρούπολη.

Η απόπειρα βιασμού στην 59χρονη σημειώθηκε - σύμφωνα με την καταγγελία της - στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει η κόρη της. Μάλιστα, οι αστυνομικοί εξετάζουν και άλλες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

«Μάλλον δεν πρόλαβε να κλείσει η πόρτα και κατάλαβα ότι κάποιος με άρπαξε από τα μαλλιά, με έριξε κάτω στην είσοδο του σπιτιού. Με έπιασε από την κοτσίδα που είχα, με τράβηξε και με έριξε κάτω. Ανέβηκε από πάνω μου, μου έσκισε την μπλούζα μου και προσπαθούσε να μου κατεβάσει το παντελόνι και το εσώρουχο. Το κατέβασε μέχρι ένα σημείο, μου έσκισε και το εσώρουχο. Φώναζα βέβαια, πάλευα ό,τι μπορούσα να παλέψω», είπε η 59χρονη.

Η αντίδραση της γυναίκας έκανε τον δράστη να τραπεί σε φυγή. «Δεν μίλησε καθόλου. Το μόνο που προσπαθούσε αυτό να κάνει, να μου κατεβάσει το παντελόνι. Δεν κατάφερα να δω πολλά πράγματα γιατί φορούσε κουκούλα και μάσκα».

