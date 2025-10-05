Αργυρούπολη: «Της κατέβασε το παντελόνι και πήγε να τη βιάσει», αποκαλύπτει ο σύζυγος της 55χρονης

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Αργυρούπολη νέο περιστατικό απόπειρας βιασμού, με θύμα μία γυναίκα 55 ετών, στην οποία επιτέθηκε άγνωστος έξω από το σπίτι της.

Ο δράστης την πλησίασε αιφνιδιαστικά, της έσκισε τη μπλούζα και όπως κατήγγειλε η γυναίκα, κατέβασε το παντελόνι του αλλά και το δικό της, επιχειρώντας να τη βιάσει.

Ο σύζυγος της 55χρονης αποκάλυψε ότι «πήγε η γυναίκα απέναντι να ψωνίσει, στο γυρισμό εδώ την βάλανε στη πόρτα μέσα, έριξε μια ματιά να πάρει κάτι ρεύματα κάτι τέτοια που έρχονται, της επιτέθηκε ο άλλος από πίσω, την τράβηξε κάτω, την καβάλησε από πάνω, της έσκισε την μπλούζα, της κατέβασε το παντελόνι μέχρι τα γόνατα κάτω και πήγε για απόπειρα βιασμού», μιλώντας στο MEGA.

Η αστυνομία έχει «εξαπολύσει» ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

