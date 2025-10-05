Αργυρούπολη: Νεαρός αποπειράθηκε να βιάσει 55χρονη
Η γυναίκα κατέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα και κατήγγειλε την απόπειρα βιασμού της
Μία 55χρονη επιχείρησε να βιάσει νεαρός στην Αργυρούπολη.
Όπως αναφέρουν οι, μέχρι στιγμής, πληροφορίες το μεσημέρι του Σαββάτου (4/10) ο νεαρός άνδρας προσέγγισε την 55χρονη, της έσκισε την μπλούζα, την έριξε στο έδαφος βγάζοντάς της το παντελόνι και αποπειράθηκε να την βιάσει.
Η 55χρονη έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραπεί σε φυγή.
Αμέσως μετά, η γυναίκα κατέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα και κατήγγειλε την απόπειρα βιασμού της.
