Αργυρούπολη: Νεαρός αποπειράθηκε να βιάσει 55χρονη

Η γυναίκα κατέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα και κατήγγειλε την απόπειρα βιασμού της

Κατερίνα Ρίστα

Αργυρούπολη: Νεαρός αποπειράθηκε να βιάσει 55χρονη
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία 55χρονη επιχείρησε να βιάσει νεαρός στην Αργυρούπολη.

Όπως αναφέρουν οι, μέχρι στιγμής, πληροφορίες το μεσημέρι του Σαββάτου (4/10) ο νεαρός άνδρας προσέγγισε την 55χρονη, της έσκισε την μπλούζα, την έριξε στο έδαφος βγάζοντάς της το παντελόνι και αποπειράθηκε να την βιάσει.

Η 55χρονη έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραπεί σε φυγή.

Αμέσως μετά, η γυναίκα κατέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα και κατήγγειλε την απόπειρα βιασμού της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:47ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Κόβει την ανάσα η υψηλότερη γέφυρα του κόσμου - Εγκαίνια σε ύψος 625 μέτρων

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί καθορίζουν τις εξελίξεις οι πύραυλοι Tomahawk - Η προειδοποίηση Πούτιν και η στροφή Ζελένσκι

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία ανηλίκων ληστεύει διανομείς σε Αργυρούπολη και Άλιμο - Τρεις συλλήψεις - Βίντεο ντοκουμέντο

15:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Εκτός δωδεκάδας ο Κώστας Σλούκας

15:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι – Ολυμπιακός 81-100: Άνετο μεσημεριανό ξεκίνημα στην GBL με «100άρα»

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου έπειτα από την «τρικυμία» για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου

15:14TRAVEL

Κροατία: Το Ντουμπρόβνικ πολεμά τον υπερτουρισμό με ριζικά μέτρα

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Σάντσεζ: Η πολυτάραχη ερωτική ζωή του «αστέρα» του NFL που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Νεκρός 75χρονος σε λιοστάσι στην Αγία Βαρβάρα

14:56ΕΘΝΙΚΑ

Πίρι Ρέις: Το πλοίο που προκάλεσε την κρίση του 1987 βγήκε ξανά στο Αιγαίο – Τι περιγράφει ο Έλληνας δημοσιογράφος που κατάφερε να επισκεφτεί το διαβόητο πλοίο

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τελευταία προειδοποίηση από τους ειδικούς για την Τεχνητή Νοημοσύνη: «Βάλτε κανόνες σήμερα, συμβουλευτείτε την Ηθική του Αριστοτέλη»

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Βορίδη - Τσουκαλά περί παραγραφής: Η...γιορτή και η απόρριψη

14:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Πρασιανάκης

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Νεαρός αποπειράθηκε να βιάσει 55χρονη

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μαθητής δημοτικού σχολείου διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα

14:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Σοφία Ζαχαράκη στο Spetses Mini Marathon: Ανανεωμένα σχολεία και συμπερίληψη παιδιών με αναπηρία

14:06ΚΥΠΡΟΣ

«Τρικυμία» για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου: Διαψεύδει ο ΑΔΜΗΕ κυπριακό δημοσίευμα - Τι συμβαίνει με την διεκδίκηση των 251 εκατ. ευρώ

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Ποινική δίωξη στον 25χρονο που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Μυτιλήνη: Έλουσαν με καυτό τσάι βρέφος - Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας με σοβαρά εγκαύματα

13:40LIFESTYLE

Ρίτα Όρα: Εμφανίστημε με διάφανο φόρεμα που αποκάλυπτε το ασημί εσώρουχό της και «μαγνήτισε» τα βλέμματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου έπειτα από την «τρικυμία» για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

10:51ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν τον καλέσαμε ποτέ - Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι ήταν εκεί» απαντά η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι για τον Βασίλη Μπισμπίκη

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Μυτιλήνη: Έλουσαν με καυτό τσάι βρέφος - Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας με σοβαρά εγκαύματα

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα «κόλαση» με ρωσικά και ουκρανικά χτυπήματα - «Μονομερή εκεχειρία στους αιθέρες», ζήτησε ο Ζελένσκι - Μαχητικά αεροσκάφη στέλνει η Πολωνία

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Νεαρός αποπειράθηκε να βιάσει 55χρονη

11:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Πολιτικό σκουλήκι ο Γεωργιάδης - «Είσαι ένας επικίνδυνος άνθρωπος» απαντά ο Άδωνις

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Τζίνα Αλιμόνου: Στο αστυνομικό τμήμα για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο σύντροφός της

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία» - Απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

14:56ΕΘΝΙΚΑ

Πίρι Ρέις: Το πλοίο που προκάλεσε την κρίση του 1987 βγήκε ξανά στο Αιγαίο – Τι περιγράφει ο Έλληνας δημοσιογράφος που κατάφερε να επισκεφτεί το διαβόητο πλοίο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

14:06ΚΥΠΡΟΣ

«Τρικυμία» για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου: Διαψεύδει ο ΑΔΜΗΕ κυπριακό δημοσίευμα - Τι συμβαίνει με την διεκδίκηση των 251 εκατ. ευρώ

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: «Βαρομετρικό χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA" φτάνει στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας»

13:40LIFESTYLE

Ρίτα Όρα: Εμφανίστημε με διάφανο φόρεμα που αποκάλυπτε το ασημί εσώρουχό της και «μαγνήτισε» τα βλέμματα

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τελευταία προειδοποίηση από τους ειδικούς για την Τεχνητή Νοημοσύνη: «Βάλτε κανόνες σήμερα, συμβουλευτείτε την Ηθική του Αριστοτέλη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ