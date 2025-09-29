Βρετανία: Ομαδικός βιασμός 30χρονης σε εκκλησία - Ψαχνούν από τις κάμερες τους δράστες

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της βρετανικής αστυνομίας για τη σύλληψη των ανδρών που βίασαν τα ξημερώματα της Κυριακής, μία γυναίκα στο προαύλιο εκκλησίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, που αναζητά πληροφορίες για το περιστατικό, μία γυναίκα, περίπου 30 ετών, βιάστηκε στο προαύλιο της εκκλησίας της Αγίας Μαρίας στο Μπάνμπερι του Οξφορντσάιρ, ενώ φαίνεται πως μία άλλη γυναίκα προσπάθησε να τη βοηθήσει.

Η αστυνομία αναζητά μάρτυρες ή οποιονδήποτε έχει πληροφορίες σχετικά με τον βιασμό, ενώ γίνονται ρευνες από σπίτι σε σπίτι και μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για τους δράστες.

Η εκκλησία της Αγίας Μαρίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της το πρωί της Κυριακής: «Λόγω ενός περιστατικού στο προαύλιο της εκκλησίας χθες το βράδυ, προς το παρόν δεν έχουμε πρόσβαση στην εκκλησία. Με βαθιά λύπη μας αναγκαζόμαστε να ακυρώσουμε τη σημερινή ενοριακή Θεία Λειτουργία. Παρακαλούμε προσευχηθείτε για όσους επηρεάστηκαν από ό,τι συνέβη χθες το βράδυ».

Αργότερα πρόσθεσε: «Λυπούμαστε βαθιά που ακούσαμε για αυτό το περιστατικό και προσευχόμαστε για το θύμα. Εάν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε μοιραστείτε την μαζί τους».

