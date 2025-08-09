Φρίκη στην Ιταλία: Ομαδικός βιασμός 19χρονης - Πρώτα την απείλησαν με μαχαίρι και μετά ασέλγησαν

Η ιταλική πόλη των 210.000 κατοίκων Πάντοβα συγκλονίζεται από το περιστατικό ομαδικού βιασμού 19χρονης γυναίκας από τρεις νεαρούς άνδρες βορειοαφρικανικής καταγωγής, μέσα σε εγκαταλελειμμένους χώρους του πρώην αεροδρομίου «Τζίνο Αλέγκρι».

Η 19χρονη Μαροκινή είχε βρεθεί εκεί μαζί με τον 22χρονο Αλγερινό σύντροφό της καθώς αναζητούσαν στέγη να διανυχτερεύσουν αφού έχασαν το τελευταίο τρένο και δεν είχαν πού αλλού να πάνε.

Ωστόσο, το βράδυ τους έμεινε να εξελιχθεί σε εφιάλτη. Δέχθηκαν επίθεση από τρεις άνδρες οπλισμένους με μαχαίρια. Ανάγκασαν τον σύντροφο της κοπέλας να φύγει και έμειναν μόνοι με τη νεαρή γυναίκα.

Πρώτα της έκλεψαν το κινητό της τηλέφωνο και τα 25 ευρώ που είχε στην τσάντα της και στη συνέχεια την έσυραν σε ένα άλλο κτίριο στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με την κατάθεση της κοπέλας, δύο από τους άνδρες τη βίασαν ενώ ο τρίτος επιτηρούσε τον χώρο.

Με την απειλή να μην καλέσει την αστυνομία, οι δράστες της επέστρεψαν το κινητό. Ανοίγοντάς το είδε ότι έχει λάβει πολλές κλήσεις από τον σύντροφό της, ο οποίος εν τω μεταξύ είχε καταφέρει να επικοινωνήσει με την αστυνομία, όπως και αρκετοί κάτοικοι που είχαν ακούσει τις κραυγές της.

Ωστόσο, οι δράστες είχαν προλάβει να διαφύγουν από το σημείο.

Έπειτα από έρευνες της αστυνομίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Οι τρεις συλληφθέντες είναι Τυνήσιοι, ηλικίας 18 και 19 ετών, όλοι με βαρύ ποινικό μητρώο