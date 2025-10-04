Ίλιον: Συνελήφθη βαρυποινίτης με 27 χρόνια για ληστείες, κλοπές και βιασμό - Κυκλοφορούσε ελεύθερος

Το βεβαρημένο ποινικό μητρώο του 39χρονου περιλαμβάνει ληστείες με σωματική βία, βιασμό, αρπαγή γυναίκας και επίθεση σε ανήλικο

Ίλιον: Συνελήφθη βαρυποινίτης με 27 χρόνια για ληστείες, κλοπές και βιασμό - Κυκλοφορούσε ελεύθερος
Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας έπεσε ένας 39χρονος βαρυποινίτης, ο οποίος αναζητούνταν για σειρά σοβαρών εγκλημάτων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου 2025 στην περιοχή του Ιλίου, μετά από πολυήμερες έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών από ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Αττικής.

Σε βάρος του 39χρονου εκκρεμούσαν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις και ένα βούλευμα, με συνολική ποινή κάθειρξης που ανέρχεται στα 27 έτη και 6 μήνες.

Το βεβαρημένο ποινικό μητρώο

Ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί για πλήθος αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ληστεία, βιασμός, αρπαγή από κοινού, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απείθεια, παράνομη οπλοφορία και απειλή.

Ειδικότερα, η δράση του περιλαμβάνει:

  • Τέσσερις περιπτώσεις ληστειών με χρήση σωματικής βίας σε Καματερό, Φυλή, Ζεφύρι και Ίλιον. Σε μία περίπτωση, αφαίρεσε χρήματα από διανομέα, τραυματίζοντάς τον. Το 2021 στο Ζεφύρι, κινούμενος με όχημα, άρπαξε την τσάντα πεζής γυναίκας, παρασύροντάς την στο οδόστρωμα και προκαλώντας τον τραυματισμό της.

  • Αρπαγή και σεξουαλική επίθεση: Το 2017 στο Ίλιον, μαζί με συνεργό, επιβίβασε με τη βία γυναίκα στο όχημά τους, προβαίνοντας σε ασελγείς πράξεις.

  • Αρπαγή ανηλίκου: Το 2021 επιβίβασε με τη βία ανήλικο αγόρι στο όχημά του, το οδήγησε στο Ζεφύρι και του αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο και δύο χρυσές αλυσίδες, προτού διαφύγει.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

