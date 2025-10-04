Κως: Συνελήφθη 22χρονος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος 20χρονης
Ο 22χρονος υπάλληλος ξενοδοχείου θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα
Στην σύλληψη ενός 22χρονο αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, μετά από καταγγελία 20χρονης αλλοδαπής για σεξουαλική παρενόχληση.
Η κοπέλα, κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο νεαρός υπάλληλος ξενοδοχείου προέβη σε ασελγείς, γενετήσιες πράξεις, εις βάρος της.
Ο 22χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
