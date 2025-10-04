Κως: Συνελήφθη 22χρονος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος 20χρονης

Στην σύλληψη ενός 22χρονο αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, μετά από καταγγελία 20χρονης αλλοδαπής για σεξουαλική παρενόχληση.

Η κοπέλα, κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο νεαρός υπάλληλος ξενοδοχείου προέβη σε ασελγείς, γενετήσιες πράξεις, εις βάρος της.

Ο 22χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης