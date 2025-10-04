Ρόδος: Στο εδώλιο ιερέας για σεξουαλική παρενόχληση σε 30χρονο τουρίστα

Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου θα καθίσει την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, μετά από αναβολές, ιερέας που κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μετά από καταγγελία αλλοδαπού τουρίστα.



Σύμφωνα με την «Δημοκρατική», όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της 13ης Ιουλίου 2023 όταν εμφανίστηκε σε αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος της περιοχής ένας 30χρονος Εσθονός, που κατοικεί προσωρινά στο Φαληράκι και υπέβαλε μήνυση εις βάρος του εφημέριου μοναστηριού στη Νότια Ρόδο, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του.

Ο αλλοδαπός κατέθεσε πως μαζί με μία φίλη του επισκέφθηκαν τη Μονή. Εκεί αγόρασε έναν σταυρό τον οποίο ξέχασε και επέστρεψε την επόμενη μέρα να τον παραλάβει αφού τον ενημέρωσε ο εφημέριος με γραπτό μήνυμα στο κινητό.

Εκεί ο εφημέριος, όπως διατείνεται, του πρότεινε να τον ακολουθήσει σε ένα δωμάτιο για επισκέπτες προκειμένου να του κάνει ένα δώρο. Όταν μπήκαν στο δωμάτιο όπως ισχυρίζεται ο τουρίστας, ο εφημέριος του ζήτησε να κατεβάσει το παντελόνι του, το εσώρουχό του και να βγάλει την μπλούζα του για να τον αλείψει με λάδι.

Τότε ο τουρίστας απόρησε αν αυτό είναι μία συνήθης διαδικασία στην Ελλάδα και ο καταγγελλόμενος τον διαβεβαίωσε πως είναι.

Στη συνέχεια όπως υποστηρίζει ο καταγγέλλων, ο εφημέριος του άλειψε τα γεννητικά του όργανα με το λάδι γεγονός που τον έφερε σε αμηχανία, χωρίς όμως να του ζητήσει να σταματήσει λόγω της εμπιστοσύνης που του γέννησε.

Μετά από το περιστατικό ο τουρίστας όπως ισχυρίζεται αποφάσισε να προσφύγει στις Αρχές για να διαπιστώσει αν όντως αυτά που του είπε ο εφημέριος ισχύουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο εφημέριος υποστηρίζει ότι ο τουρίστας επισκέφθηκε τη Μονή με τη φίλη του και κατά τη συζήτηση που είχαν ο καταγγέλλων του εξέφρασε την επιθυμία του να γίνει νονός και η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από την πίστη και την Ορθοδοξία.

Ο εφημέριος υποστηρίζει ότι ξενάγησε τον 30χρονο στο ιερό όπου τον σταύρωσε με λάδι από το καντήλι της Παναγίας στο μέτωπο, στα χέρια, στην πλάτη και στο στήθος.

Τότε ήταν που ο εφημέριος παρατήρησε όπως διατείνεται ότι είχε έντονα κόκκινα σημάδια στο σώμα του, τα οποία πιθανολόγησε πως επρόκειτο για εκζέματα. Στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν, αντάλλαξαν τηλέφωνα και αποχαιρετήθηκαν.

Αφού ο 30χρονος έφυγε με τη φίλη του ο εφημέριος παρατήρησε πως ξέχασε τον σταυρό που είχε αγοράσει και τον ενημέρωσε να πάει να τον πάρει και εκείνος του απάντησε πως θα περάσει την επόμενη μέρα για να συνεχίσουν και την κουβέντα τους.



Την επόμενη μέρα, όπως ισχυρίζεται ο εφημέριος θέλοντας να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης έτσι ώστε να μπορέσει να του ανοιχτεί και να γίνει μία σωστή κατήχηση του πρότεινε, εάν τον εμπιστεύεται, να του βάλει λαδάκι στο σώμα στα σημεία που είχε δει τα εκζέματα.

Στη συνέχεια, αφού αυτός δέχθηκε, τον ακολούθησε στο καθιστικό όπου η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη και το παράθυρο ανοιχτό και άρχισε να τον αλείφει με το λάδι στα σημεία που είχε εκζέματα. Τότε παρατήρησε, όπως υποστηρίζει, ότι είχε εκζέματα μεγάλης έκτασης και στους μηρούς και τον ρώτησε αν θέλει να του βάλει και σε αυτό το σημείο.

Τότε ο 30χρονος τουρίστας κατέβασε το εσώρουχό του και συνέχισε να τον αλείφει ώσπου τον άλειψε από την κορυφή μέχρι τα πόδια χωρίς να προβεί σε κάποια ανάρμοστη πράξη στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.

Φεύγοντας ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη μέρα προκειμένου να συνεχίσουν την κουβέντα τους για τα θέματα που απασχολούσαν τον 30χρονο.

Όπως ισχυρίζεται ο ιερέας, δεν γνώριζε την εξέλιξη της υπόθεσης.







