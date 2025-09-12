Νοτιοαφρικανός ιερέας ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει την ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας

Ο Νοτιοαφρικανός ιερέας Joshua Mhlakela ισχυρίστηκε ότι έλαβε μια αποκάλυψη από τον Ιησού Χριστό κατά τη διάρκεια ενός οράματος.

Σύμφωνα με αυτόν, ο Ιησούς είπε ότι θα επέστρεφε στη Γη στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2025. Αυτές οι ημερομηνίες συμπίπτουν με την εβραϊκή γιορτή Rosh Hashanah, γνωστή ως Γιορτή των Σαλπίγγων.

Ο Μλακέλα προέτρεψε την εκκλησία του να προετοιμαστεί για την Αποκάλυψη. Το βίντεο της ομιλίας του έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σχεδόν μισό εκατομμύριο προβολές. Μερικοί πιστοί έχουν ήδη αρχίσει να πουλάνε τα υπάρχοντά τους εν αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας και της αρπαγής όλων των Χριστιανών.

Ωστόσο, οι σκεπτικιστές θυμούνται ότι η Βίβλος μιλάει για την ξαφνική επιστροφή του Χριστού. Νωρίτερα, παρόμοιες προφητείες για το επικείμενο τέλος του κόσμου προήλθαν από ένα... φάντασμα με το οποίο μια Βρετανίδα υποτίθεται ότι επικοινωνούσε για περισσότερα από 12 χρόνια και προέβλεψε την Αποκάλυψη για τον Μάιο του 2025 λόγω πυρηνικής ή διαστημικής καταστροφής.

Αλλά έπεσε έξω...