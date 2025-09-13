Η viral στιγμή που ιερέας χορεύει κρητικά και εντυπωσιάζει – Δείτε βίντεο

Ακόμη ένα εντυπωσιακό γεγονός έλαβε χώρα σε τοπικό πανηγύρι στην Κρήτη, με πρωταγωνιστή έναν κληρικό. Ο ιερέας κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του, όταν ανέβηκε στην πίστα για να επιδείξει τις χορευτικές του ικανότητες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο παπάς, φορώντας τα ιερατικά του ενδύματα, ανέβηκε στην πίστα και ξεκίνησε να χορεύει με έναν τρόπο που «μαγνήτισε» το κοινό. Με τις κινήσεις του, έδειξε να έχει βαθιά γνώση του παραδοσιακού κρητικού χορού, αποσπώντας τον θαυμασμό όλων των παρευρισκομένων.

Αφού έσυρε τον χορό στον σκοπό «έστησε πάλι καρδιά τον αργαλειό και ‘φαίνει», αυτοσχεδίασε με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο, πάνω στη μελωδία του πρώτου συρτού.

Δείτε το βίντεο: