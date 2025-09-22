Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 36χρονο για σεξουαλική παρενόχληση 4 παιδιών

Ένας 36χρονος άνδρας συνελήφθη στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ότι παρενόχλησε σεξουαλικά τέσσερα ανήλικα αγόρια, ηλικίας 9 και 11 ετών, ενώ έπαιζαν σε δημοτικό σχολείο. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής, όταν ο κατηγορούμενος, ομογενής από τη Γεωργία, φέρεται να ακολούθησε τα παιδιά.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά αρνείται τις κατηγορίες και ζήτησε να εξεταστεί το υλικό από κάμερες της περιοχής.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αλλά η εκδίκαση αναβλήθηκε λόγω απουσίας των μαρτύρων κατηγορίας. Το δικαστήριο αποφάσισε τη συνέχιση της κράτησής του μέχρι την ημέρα της δίκης.

Ο 36χρονος υποστήριξε επίσης ότι δέχτηκε επίθεση από γονείς των παιδιών και επιφυλάχθηκε να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.

