Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 36χρονο για σεξουαλική παρενόχληση 4 παιδιών
Ο συλληφθείς παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά αρνείται τις κατηγορίες και ζήτησε να εξεταστεί το υλικό από κάμερες της περιοχής
Ένας 36χρονος άνδρας συνελήφθη στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ότι παρενόχλησε σεξουαλικά τέσσερα ανήλικα αγόρια, ηλικίας 9 και 11 ετών, ενώ έπαιζαν σε δημοτικό σχολείο. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής, όταν ο κατηγορούμενος, ομογενής από τη Γεωργία, φέρεται να ακολούθησε τα παιδιά.
Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά αρνείται τις κατηγορίες και ζήτησε να εξεταστεί το υλικό από κάμερες της περιοχής.
Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αλλά η εκδίκαση αναβλήθηκε λόγω απουσίας των μαρτύρων κατηγορίας. Το δικαστήριο αποφάσισε τη συνέχιση της κράτησής του μέχρι την ημέρα της δίκης.
Ο 36χρονος υποστήριξε επίσης ότι δέχτηκε επίθεση από γονείς των παιδιών και επιφυλάχθηκε να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.