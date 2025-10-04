Εξιχνιάστηκε η επίθεση με πυροβολισμούς στο Κίτσι Κορωπίου: Οι δύο συλλήψεις και τα όπλα

Εξιχνιάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία το περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε έξω από οικία στο Κίτσι Κορωπίου το βράδυ της 30ής Σεπτεμβρίου 2025. Την υπόθεση εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 39χρονου αλλοδαπού και ενός 27χρονου ημεδαπού, κατά περίπτωση, για σοβαρά αδικήματα, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παραβάσεις των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών.

Η καταδρομική επίθεση και οι πυροβολισμοί

Το χρονικό της επίθεσης έχει ως εξής: Το βράδυ της 30ής Σεπτεμβρίου, οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγισαν με όχημα την οικία στο Κίτσι Κορωπίου έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Αρχικά, φώναξαν σε πέντε νεαρούς που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι να εξέλθουν, ενώ στη συνέχεια τους έριξαν πέτρες και έναν τσιμεντόλιθο, προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένο όχημα.

Αμέσως μετά, ο 39χρονος πυροβόλησε αρχικά στον αέρα και έπειτα προς το σημείο όπου βρισκόταν ο ιδιοκτήτης της οικίας, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει. Οι δράστες διέφυγαν άμεσα με το όχημά τους.

Η σύλληψη και τα ευρήματα

Έπειτα από επισταμένη έρευνα, οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τους δύο δράστες. Το μεσημέρι της 1ης Οκτωβρίου 2025, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν και συνέλαβαν τον 39χρονο στην περιοχή του Κορωπίου.

Στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκε ένα πλήρες οπλοστάσιο, το οποίο κατασχέθηκε:

Πιστόλι με γεμιστήρα και 13 φυσίγγια.

Τέσσερα μαχαίρια και ένα τσεκούρι .

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο αλλοδαπός διέμενε παράνομα στη χώρα.

Στην οικία του 27χρονου συνεργού, βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μαζί με τον αντίστοιχο τρίφτη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.