Νέο περιστατικό με σύλληψη Τούρκου: Χειροπέδες σε 27χρονο για διακίνηση όπλων - Βρέθηκαν 25 πιστόλια

Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα κατάφερε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συλλαμβάνοντας 27χρονο υπήκοο Τουρκίας στην περιοχή της Ξάνθης, το βράδυ της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου 2025, μετά το μπαράζ συλλήψεων που έλαβε χώρα χθες στον Έβρο. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και εκτεταμένη προανακριτική έρευνα, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 27χρονου που αφορούσε την κατοχή και διακίνηση μεγάλου αριθμού πυροβόλων όπλων.

Η αστυνομική επιχείρηση και τα ευρήματα

Για τον τερματισμό της δράσης του, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη μέσα σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ξάνθη.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο σπίτι και το όχημα που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

25 πιστόλια με τον αντίστοιχο αριθμό γεμιστήρων.

950 ευρώ .

Κινητό τηλέφωνο, τρία πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και κλειδί οχήματος.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων. Τα πυροβόλα όπλα πρόκειται να σταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

