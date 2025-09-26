Ρόδος: Νορβηγίδα κατήγγειλε βιασμό από Βρετανό τουρίστα - Συνελήφθη ο 25χρονος

Μια νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου, με 24χρονη Νορβηγίδα να καταγγέλει ότι έπεσε θύμα βιασμού τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου από 25χρονο Βρετανό σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη γνωστή «Bar Street» της οδού Ορφανίδου.

Η νεαρή τουρίστρια βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά της και το βράδυ διασκέδαζε σε μπαρ της περιοχής. Εκεί γνώρισε τον κατηγορούμενο, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια την απομάκρυνε από τον κόσμο με πρόσχημα τη συζήτηση και την οδήγησε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου, όπως καταγγέλλει, τη βίασε.

Η 24χρονη κατόρθωσε να διαφύγει και κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr.

Οι αρχές της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου κινήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του 25χρονου. Σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση θεωρούνται η λεπτομερής κατάθεση της παθούσας και τα προσωπικά αντικείμενα που παρέδωσε για εργαστηριακές εξετάσεις.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με έρευνες σε κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων, ώστε να διασταυρωθούν τα γεγονότα και να συμπληρωθεί η δικογραφία.

