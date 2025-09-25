Ρόδος: Ο δολοφόνος της Ελένης Τοπαλούδη καταδικάστηκε και για τροχαίο με αθλητή

Ο 25χρονος ο οποίος εκτίει ισόβια κάθειρξη για τον βιασμό και τη δολοφονία της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη, βρέθηκε και πάλι στο εδώλιο, αυτή τη φορά για την εμπλοκή του σε τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού αθλητή πάλης Χρήστου-Χραντ Κελετζιάν.

Η υπόθεση θεωρείται ενδεικτική της συνολικής παραβατικής συμπεριφοράς του 25χρονου, που συνδέεται άρρηκτα με τη φρικιαστική υπόθεση της Ελένης Τοπαλούδη.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, το ατύχημα συνέβη στις 8 Ιουνίου 2018 στον οικισμό Πεύκων Ρόδου, όταν ο τότε 18χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς κράνος και σε επικίνδυνη θέση «σούζας», συγκρούστηκε μετωπικά με μοτοποδήλατο του 22χρονου αθλητή πάλης Χρήστου-Χραντ Κελετζιάν.

Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρά κατάγματα στα ζυγωματικά του Κελετζιάν, που χρειάστηκε να χειρουργηθεί στον «Ευαγγελισμό» της Αθήνας. Η επέμβαση υπήρξε κρίσιμη και τον κράτησε για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης. Ωστόσο, το σοβαρότερο πλήγμα ήταν ότι η αθλητική του πορεία διεκόπη βίαια.

Στην πρωτόδικη δίκη ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε φυλάκιση οκτώ μηνών με τριετή αναστολή για απερίσκεπτη οδήγηση χωρίς κράνος. Ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει πως δεν θυμόταν με σαφήνεια τα γεγονότα, προσπαθώντας να αποποιηθεί των ευθυνών. Από την άλλη πλευρά, το δικαστήριο δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει με βεβαιότητα αν ο αθλητής φορούσε κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, γεγονός που ωστόσο δεν στάθηκε ικανό να αναιρέσει την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς του οδηγού.

Στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, το δικαστήριο απέρριψε ένσταση για ακύρωση ή ελάφρυνση ποινής, επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη απόφαση και διατηρώντας τη φυλάκιση των οκτώ μηνών με αναστολή.