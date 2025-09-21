Φρίκη στη Ρόδο: 83χρονος παππούς κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται μια από τις πιο ανατριχιαστικές υποθέσεις παιδικής κακοποίησης των τελευταίων ετών. Το Δικαστικό Συμβούλιο Ρόδου άνοιξε τον δρόμο για τη συνέχιση της ανάκρισης, ζητώντας την απολογία ενός 83χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για τον κατ' εξακολούθηση βιασμό της 8χρονης εγγονής του, καθώς και για αιμομιξία και κατάχρηση ανηλίκου.

Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ξεκίνησε να διερευνάται μετά την αποκάλυψη του ίδιου του παιδιού, το οποίο περιέγραψε με φρικιαστικές λεπτομέρειες την σεξουαλική κακοποίηση που φέρεται να υπέστη τα καλοκαίρια του 2020 και του 2021.

Αποκάλυψη-σοκ και ιατροδικαστικά ευρήματα

Το φθινόπωρο του 2021, η μητέρα της ανήλικης παρατήρησε ερεθισμό στα γεννητικά της όργανα. Αμέσως, η 8χρονη -με νοητική στέρηση- αποκάλυψε πως ο παππούς της την είχε υποβάλει σε επώδυνες και βίαιες πράξεις, ενώ σε κάποια φάση «της έκλεινε το στόμα με πανί επειδή έκλαιγε, και είδε αίματα ανάμεσα στα πόδια της».

Τα λόγια του παιδιού προκάλεσαν σοκ και αποτέλεσαν το έναυσμα για την ποινική διερεύνηση. Η ιατροδικαστική εξέταση διαπίστωσε εκτεταμένη ρήξη του παρθενικού υμένα, χάλαση του πρωκτικούσφιγκτήρα, έντονο ερεθισμό και αιμορραγικές διηθήσεις, ευρήματα που παραπέμπουν σε βίαιη εισχώρηση αντικειμένων. Ωστόσο, μεταγενέστερες γνωματεύσεις άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι κακώσεις να προκλήθηκαν και από άλλες αιτίες, όπως δυσκοιλιότητα ή εισχώρηση δακτύλου. Αυτή η ασυμφωνία των ιατρικών εκθέσεων αποτέλεσε σημείο τριβής στην ανακριτική διαδικασία.

Διαφωνία δικαστικών αρχών και η αναγκαιότητα της απολογίας

Η υπόθεση έφτασε σε αδιέξοδο όταν ο Ανακριτής Ρόδου θεώρησε πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να καλέσει τον 83χρονο σε απολογία, κλείνοντας ουσιαστικά την ανάκριση. Αντίθετα, η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών έκρινε πως τα στοιχεία είναι σοβαρά και επαρκή και ζήτησε τη συνέχιση της διαδικασίας.

Τελικά, το Δικαστικό Συμβούλιο Ρόδου έλυσε τη διαφωνία, αποφασίζοντας ότι η απολογία του κατηγορουμένου είναι απολύτως απαραίτητη για την ολοκλήρωση της έρευνας. Η απόφαση αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς επιτρέπει την πλήρη διερεύνηση των σοβαρών καταγγελιών.

Νέα στοιχεία και η «σκευωρία» της θείας

Στο φόντο της υπόθεσης, έχει προκύψει μια νέα, ανατρεπτική διάσταση. Ο κατηγορούμενος παππούς αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως πρόκειται για σκευωρία της 50χρονης θείας του παιδιού, η οποία, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, ομολόγησε πως προκάλεσε η ίδια τη ρήξη του παρθενικού υμένα με το δάχτυλό της, με σκοπό να αποσπάσει χρήματα από την οικογένεια.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανάκρισης, όπως αναφέρει το dimokratiki.gr αναμένεται να διερευνηθούν οι καταγγελίες μιας 52χρονης ομογενούς από τις ΗΠΑ, η οποία ισχυρίζεται ότι ο 83χρονος τη βίασε σε μικρή ηλικία.

Η επικείμενη απολογία και η κοινωνική διάσταση

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες βιασμού κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιων πράξεων με ανήλικη κάτω των 12 ετών, κατάχρησης ανηλίκου και αιμομιξίας, αναμένεται να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη. Η απολογία του θα κρίνει αν θα προφυλακιστεί ή αν θα αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Διαβάστε επίσης