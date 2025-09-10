Θρίλερ στο Μπέρμιγχαμ: 5χρονη απήχθη και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από 32χρονο

32χρονος Σουδανός κατηγορείται ότι άρπαξε πεντάχρονο κορίτσι από δρόμο του Μπέρμιγχαμ και της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Η μητέρα του παιδιού άκουσε την κόρη της να κλαίει μέσα στο δωμάτιο του Mohammed Abdulraziq στο ισόγειο και προσπάθησε να σπάσει το παράθυρο του σπιτιού του στο Winson Green με ένα κομμάτι ξύλο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο.

Όταν δεν τα κατάφερε, ένας γείτονας προσπάθησε να μπει από το παράθυρο και είδε τον 32χρονο κατηγορούμενο και το κορίτσι, και οι δύο με τα ρούχα τους κατεβασμένα μέχρι τους αστραγάλους, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Υποστηρίζεται ότι ο Abdulraziq χτύπησε τον γείτονα πριν άλλοι εισβάλουν στο σπίτι και απομακρύνουν το κορίτσι, το οποίο είπε στη μητέρα του «με χτύπησε».

Girl was snatched off street by man who sexually assaulted her at home - before five-year-old's mother heard cries, court hears https://t.co/TGY2c5r8wt — Daily Mail (@DailyMail) September 9, 2025

Ο Abdulraziq, υπήκοος του Σουδάν, δικάζεται στο Birmingham Crown Court, όπου αρνείται την κατηγορία της παράνομης κράτησης με πρόθεση τη διάπραξη σεξουαλικού αδικήματος καθώς και της σεξουαλικής επίθεσης.

«Η κατηγορία της εισαγγελίας είναι ότι την κακοποίησε σεξουαλικά και ότι είχε την πρόθεση να προχωρήσει σε περαιτέρω σεξουαλικές πράξεις, αν δεν είχε παρέμβει η μητέρα της, ένας γείτονας και άλλοι που έσπασαν τις πόρτες για να βγάλουν το κορίτσι από το δωμάτιο», υποστήριξε, ανοίγοντας την δίκη την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ο εισαγγελέας Tariq Shakoor.

Τα φερόμενα περιστατικά εκτυλίχθηκαν στις 2 μ.μ. της 30ής Μαρτίου του τρέχοντος έτους, όταν το κορίτσι «έπαιζε στο δρόμο» ενώ η μητέρα της μιλούσε με μια φίλη που ζούσε στην ίδια οδό.

