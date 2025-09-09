Ρόδος: 19χρονη τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό μετά από έξοδο σε γνωστό νυχτερινό στέκι

Ρόδος: 19χρονη τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό μετά από έξοδο σε γνωστό νυχτερινό στέκι
Μία νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές της Ρόδου, καθώς μια 19χρονη τουρίστρια από τη Σουηδία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε νυχτερινό μπαρ της οδού Ορφανίδου.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής (5/9), με την 19χρονη να καταγγέλλει την επίθεση την επόμενη ημέρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή βρισκόταν σε έξοδο με τις φίλες της σε μπαρ της οδού Ορφανίδου, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό τουριστών και θεωρείται δημοφιλές κέντρο της νυχτερινής ζωής του νησιού.

Εκεί συνάντησε έναν άνδρα, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Η γνωριμία αυτή φαίνεται ότι υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Όπως περιέγραψε η 19χρονη στην καταγγελία της, μετά την πρώτη συνάντησή τους στο μπαρ, ο άνδρας την παρέσυρε σε διπλανό χώρο διασκέδασης. Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, την οδήγησε στην τουαλέτα του μαγαζιού, όπου και εκτυλίχθηκε η επίθεση.

Το θύμα ανέφερε ότι ο άνδρας την έσπρωξε βίαια στον τοίχο, σήκωσε το φόρεμά της και, παρά τις έντονες αντιστάσεις και την άρνησή της, προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Η ίδια υποστήριξε ότι η κακοποίηση διήρκεσε από τρία έως πέντε λεπτά, προτού εκείνη καταφέρει να τον απωθήσει με δύναμη και να διαφύγει έντρομη από τον χώρο.

Η νεαρή το πρωί της ίδιας ημέρας προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει την επίθεση. Στην κατάθεσή της, περιέγραψε με λεπτομέρειες τη γνωριμία της με τον άνδρα, τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν μαζί και το πώς εκείνος την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη.

Οι αρχές, ακολουθώντας το πρωτόκολλο σε τέτοιες περιπτώσεις, προχώρησαν αμέσως σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Με εντολή των αρμοδίων, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση της παθούσας, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν σωματικά ευρήματα που να επιβεβαιώνουν την καταγγελία. Παράλληλα, κατασχέθηκε το εσώρουχό της, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση ώστε να εντοπιστούν βιολογικά ίχνη του δράστη.

Ο καταγγελλόμενος άνδρας αναζητείται από τις αρχές, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος των ερευνών είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η εξακρίβωση της αλήθειας γύρω από τις συνθήκες του περιστατικού.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς προστίθεται σε μια σειρά καταγγελιών που κατά καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με θύματα νεαρές τουρίστριες σε τουριστικές περιοχές της χώρας.

Το γεγονός ότι η καταγγελία αφορά περιστατικό μέσα σε μπαρ, σε μια περιοχή με υψηλή επισκεψιμότητα, εντείνει ακόμη περισσότερο την ανησυχία για την ασφάλεια των γυναικών που επισκέπτονται τη Ρόδο και άλλους τουριστικούς προορισμούς.

Η εξέλιξη της έρευνας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των εργαστηριακών ελέγχων θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της υπόθεσης.

