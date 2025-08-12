Ιλινόις: Φρίκη με δασκάλα που βίασε 11χρονο μαθητή της - Πώς τον παγίδευσε στα «δίχτυα» της

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για την 34χρονη καθηγήτρια

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για την 34χρονη καθηγήτρια
Μια παντρεμένη δασκάλα στο Ιλινόις παραδέχτηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν 11χρονο μαθητή της, αφού τον κάλεσε στο σπίτι της για...«παιχνίδι».

Η 34χρονη Άλι Μπαρτφιλντ θα καταδικαστεί τον Σεπτέμβριο, αφού ομολόγησε την ενοχή της για σεξουαλική επίθεση σε μαθητή της έκτης τάξης.

Η συγκλονιστική υπόθεση ήρθε στο φως μετά την απαγγελία κατηγοριών σε πρώην γυμνάστρια του Ηνωμένου Βασιλείου για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος τριών μαθητών της.

«Ραντεβού για παιχνίδι»

Η Μπάρντφιλντ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2024, όταν οι γονείς του θύματος κατέθεσαν αγωγή, ισχυριζόμενοι ότι είχε επισκεφθεί το σπίτι της στο Μάουντ Ζάιον για «ραντεβού για παιχνίδι» τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

«Ως αποτέλεσμα, έλεγξε το τηλέφωνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του γιου της. Σε συζήτηση που ακολούθησε, ο 11χρονος αποκάλυψε ότι είχε σεξουαλική επαφή με την Μπάρτφιλντ ενώ ήταν φιλοξενούμενος στην κατοικία της στο Mt. Zion στις 29 Μαρτίου 2024».

Η σοκαριστική ανακάλυψη της μητέρας

Η μητέρα του αγοριού είπε ότι έψαξε το τηλέφωνό του και βρήκε μηνύματα μεταξύ του γιου της και της δασκάλας, καθώς και φωτογραφίες τους.

Ανακάλυψε επίσης ότι η δασκάλα είχε στείλει στον γιο της 700 δολάρια σε διάστημα αρκετών μηνών.

Η τρομοκρατημένη μητέρα τον πήγε στο νοσοκομείο HSHS St John's, όπου το προσωπικό πραγματοποίησε ιατροδικαστική εξέταση. Οι ντετέκτιβ ανέκριναν τον νεαρό λίγο αργότερα και αυτός εξομολογήθηκε ότι η Μπάρντφιλντ τον πήγε σε ένα υπνοδωμάτιο στο σπίτι της.

Το σχέδιο της αστυνομίας

Η αστυνομία κατέστρωσε ένα σχέδιο σε συνεργασία με τον νεαρό και τη μητέρα του για να αναγκάσει την Μπάρντφιλντ να αυτοκαταδικαστεί μέσω μηνυμάτων και ηχογραφημένων τηλεφωνικών συνομιλιών με τον 11χρονο.

Ο νεαρός της έστειλε ένα μήνυμα λέγοντάς της ότι θα έφευγε από την πόλη, αλλά ήλπιζε να την ξαναδεί όταν θα επέστρεφε.

«Σ' αγαπώ και μου λείπεις, Άλι. Όταν επιστρέψω, θα δω αν μπορώ να έρθω», έγραψε.

Η Μπάρντφιλντ φέρεται να απάντησε: «Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος. Κι εγώ σ' αγαπώ και μου λείπεις».

«Το θύμα ρώτησε την Άλι αν θα ερχόταν αυτό το Σαββατοκύριακο... αν μπορούσαν να «το ξανακάνουν». Η Άλι απάντησε «Ναι», συνεχίζει η ένορκη κατάθεση.

Η αστυνομία έλαβε δικαστική εντολή για υποκλοπή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και έβαλε τον νεαρό να καλέσει την Μπάρντφιλντ αργότερα την ίδια μέρα, όταν εκείνη του είπε ότι «έχει υποβληθεί σε στείρωση και δεν μπορεί να μείνει έγκυος».


«Αυτές οι κατηγορίες είναι συγκλονιστικές, ειδικά όταν ο φερόμενος ως δράστης είναι ένα άτομο που κατέχει θέση εμπιστοσύνης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Αστυνομικό Τμήμα του Mt. Zion, ενώ πρόσθεσε: «Το Αστυνομικό Τμήμα του Mt. Zion είναι πλήρως αφοσιωμένο στη συνεργασία με τα θύματα και τις οικογένειές τους, καθώς αντιμετωπίζουν το τραύμα που προκάλεσαν αυτά τα περιστατικά».

Ο νεαρός έδωσε στην αστυνομία περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα «ραντεβού για παιχνίδι» κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, και η Μπάρτφιλντ παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης την παράνομη συμπεριφορά της σε σχέση με τον νεαρό.

Επίσης, σύμφωνα με την αστυνομία, είπε ότι του έδωσε χρήματα μέσω της εφαρμογής CashApp και ότι αντάλλαξε ακατάλληλες φωτογραφίες με τον νεαρό μέσω του SnapChat.

