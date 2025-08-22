Φλόριντα: Παραδέχτηκε τη σεξουαλική επίθεση στον θετό γιο της – Σοκάρει η κατάθεση του 15χρονου

Η νοσοκόμα της Φλόριντα, της οποίας ο σύζυγος φέρεται να έπιασε επ’ αυτοφώρω να κακοποιεί σεξουαλικά τον 15χρονο γιο του, δέχτηκε συμφωνία με την εισαγγελία που θα «μειώσει σημαντικά» την ποινή της φυλάκισης, όπως μεταδίδει η New York Post.

Η 35χρονη Alexis Von Yates αρχικά κατηγορήθηκε για «παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα» με ανήλικο, αφού ο σύζυγός της, Frank, ισχυρίστηκε ότι έπιασε τη γυναίκα του «επ’ αυτοφώρω» πέρυσι.

Ωστόσο, η πρώην νοσοκόμα, η οποία έχασε την άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά την εμφάνιση των κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση, αποδέχτηκε την κατηγορία για άσεμνη επίθεση κατά ανηλίκου στη διάρκεια πρόσφατης ακροαματικής διαδικασίας, σύμφωνα με το Court TV.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η οικογένεια του θύματος υποστήριξε την παραδοχή, καθώς αυτό σήμαινε ότι το 15χρονο θύμα θα απέφευγε να «ξαναζήσει» την τραυματική του εμπειρία στις δικαστικές αίθουσες, κάτι που φοβούνταν ότι θα διαταράξει την ψυχιατρική του θεραπεία, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Von Yates θα εκτίσει ποινή δύο ετών στο Σωφρονιστικό Τμήμα, ακολουθούμενη από 2 χρόνια κοινοτικής επιτήρησης και 10 χρόνια αναστολής για σεξουαλικά αδικήματα, όπως επισημάνθηκε.

Πρέπει επίσης να ολοκληρώσει 200 ώρες κοινωνικής εργασίας και να πληρώσει πρόστιμα και τα δικαστικά έξοδα.

Ωστόσο, οι ακριβείς λεπτομέρειες της ποινής της θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο, όταν το θύμα και η βιολογική του μητέρα σχεδιάζουν να καταθέσουν τις δηλώσεις τους στο δικαστήριο.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που έλαβε η αστυνομία τον Ιούλιο του 2024, λίγες μέρες μετά τη σεξουαλική κακοποίηση, η οποία «περιείχε πληροφορίες ότι ο πατέρας του παιδιού μπήκε στο δωμάτιο κατά τη διάρκεια του συμβάντος».

Υποστηρίχθηκε ότι η Von Yates κακοποίησε τον θετό γιο της ενώ αυτός επισκεπτόταν το σπίτι του πατέρα του, στη Φλόριντα, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τη νύχτα του περιστατικού, η γυναίκα έβαλε τα δύο παιδιά της για ύπνο και στη συνέχεια πήγαν παρέα με τον 15χρονο θετό γιο της στο σαλόνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κάπνισαν THC vape, μία χημική ουσία που βρίσκεται στα φυτά κάνναβης και έπαιξαν βιντεοπαιχνίδια και είδαν ταινίες.

Ωστόσο, γύρω στη 01:00, η μητριά έβαλε μία ταινία τρόμου και στη συνέχεια φέρεται να «αποπλάνησε» τον ανήλικο, δηλώνοντας ότι η ταινία ήταν βαρετή και λέγοντας πόσο… ξαναμμένη ήταν, σύμφωνα με την Post.

Ο νεαρός κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι η θετή του μητέρα τού είπε ότι ήταν σεξουαλικά απογοητευμένη επειδή «δεν είχε συνευρεθεί για δύο εβδομάδες και είχε περίοδο».

Στη συνέχεια, το ζευγάρι αγκαλιάστηκε πριν προχωρήσει τις άσεμνες πράξεις. Σε αυτό το σημείο, η Von Yates φέρεται να είπε στον νεαρό: «Μακάρι να ήσουν 18, γιατί δεν είσαι αρκετά μεγάλος».

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, η Von Yates έβγαλε τα εσώρουχά της πριν προχωρήσει σε σεξουαλική επαφή.

Περίπου την ίδια ώρα, ο Frank επέστρεψε από τη δουλειά και φέρεται να είδε τη γυναίκα του και τον γιο του στον καναπέ, εντελώς γυμνούς.

Ο νεαρός είπε στους ερευνητές ότι η πόρτα του γκαράζ άνοιξε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ωστόσο, ο νεαρός λέει ότι δεν σταμάτησαν, με τον Frank να μπαίνει και να φωνάζει «Τι στον διάβολο συμβαίνει;», σύμφωνα με το MailOnline.

Στη συνέχεια, φέρεται να άρχισε να πετάει αντικείμενα, πριν αποκαλέσει τη Von Yates «σκύλα» και την κατηγορήσει ότι είναι «παιδόφιλη».

Ο 15χρονος έτρεξε έξω από το σπίτι, αλλά σύμφωνα με την αρχική ένορκη κατάθεση, άκουσε τη Von Yates να λέει στον πατέρα του ότι ο γιος του έμοιαζε ακριβώς όπως αυτός «όταν ήταν νεότερος».

Το θύμα είχε προγραμματιστεί να καταθέσει για το περιστατικό μέσω Zoom, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε να το κάνει λόγω της συμφωνίας της ένοχης για συμβιβασμό.

Ο νεαρός είναι τρία χρόνια κάτω από το νόμιμο όριο ηλικίας συναίνεσης στη Φλόριντα.