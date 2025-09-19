Αλεξανδρούπολη: «Θα συνεχίσεις να με αγαπάς, μαμά;» - Σοκάρουν τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό

Η σοκαριστική υπόθεση που συγκλόνισε την κοινωνία αναβιώνει στις δικαστικές αίθουσες

Αλεξανδρούπολη: «Θα συνεχίσεις να με αγαπάς, μαμά;» - Σοκάρουν τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό
Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες του φρικιαστικού συμβάντος που σημειώθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο στην Αλεξανδρούπολη με θύμα ένα 5χρονο αγοράκι που κακοποιήθηκε σεξουαλικά από συμμαθητές του.

Όπως είχε γίνει γνωστό, βάση της καταγγελίας του πατέρα του παιδιού, το 5χρονο αγοράκι κακοποιήθηκε από δύο συνομήλικους συμμαθητές του την ώρα που βρίσκονται στο σχολείο. Όταν το παιδάκι επέστρεψε στο σπίτι του παραπονέθηκε πως ένοιωθε έντονη αδιαθεσία με αποτέλεσμα οι γονείς του να τον πάνε στον γιατρό. Μετά την εξέταση, γιατροί και ιατροδικαστές ανέφεραν πως βρήκαν ίχνη που παραπέμπουν σε βιασμό. Η είδηση προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Μετά την καταγγελία του πατέρα, συνελήφθησαν οι γονείς των δύο παιδιών και μαζί τους δύο νηπιαγωγοί.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για τις μεν δύο νηπιαγωγούς παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ για τους τέσσερις γονείς παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Πώς ο 5χρονος αφηγήθηκε το αποτρόπαιο περιστατικό στην οικογένειά του

Ο πατέρας του 5χρονου βρέθηκε σήμερα στο πλατώ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star μαζί με την δικηγόρο του, Ανθούλα Ανάσογλου, όπου περιέγραψε πώς ο 5χρονος αφηγήθηκε το αποτρόπαιο περιστατικό.

«Το παιδάκι μιλάει από την αρχή για ένα συγκεκριμένο πράγμα, αυτό πιστοποιείται. Όλα βέβαια αποδεικνύονται στο δικαστήριο, δεν προκαταλαμβάνω καμία απόφαση, αλλά αυτό πιστοποιείται και από τον γιατρό που το εξέτασε. Το παιδί καταγγέλλει ότι αυτό συνέβη μέσα στο σχολείο», ανέφερε αρχικά η κ. Ανάσογλου αναφορικά με το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης.

Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια η δικηγόρος, η δίκη αναβλήθηκε για τον Δεκέμβρη για δύο λόγους, αρχικά γιατί υπήρχε αποχή των δικηγόρων αλλά και γιατί αποφασίστηκε να γίνει πρώτα κοινωνική έρευνα.

Ο πατέρας του 5χρονου πήρε στην συνέχεια τον λόγο και περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού σήμερα.

«Τώρα λίγο καλύτερα είναι, πάει σχολείο. Οι συμμαθητές που λέει το παιδί ότι του δημιούργησαν όλα αυτά τα ζητήματα, το βίασαν, το παρενόχλησαν κτλ. Μόλις έγινε το συμβάν, εγώ πήρα το παιδί από το νηπιαγωγείο. Πήγαμε σε άλλο νηπιαγωγείο. Στην ίδια γειτονιά όμως είναι, τα βλέπει αυτά τα παιδιά», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της εξομολόγησής του, περιέγραψε το σοκαριστικά λόγια του 5χρονου καθώς περιέγραψε πώς το παιδί του ανέφερε τι συνέβη.

«Εγώ ήμουν στη δουλειά, η γυναίκα μου πήρε το παιδί από το νηπιαγωγείο, ήρθαν σπίτι. Το παιδί πήγε να κοιμηθεί, ούτε έφαγε, ούτε τίποτα. Πήγε να κοιμηθεί, σηκώθηκε 7 η ώρα. Της ζήτησε να πάει τουαλέτα, βγήκε μετά από λίγο και τις είπε ότι δεν μπορούσε να κάνει αυτό που ήθελε. ''Άμα σου πω αυτό που έγινε θα συνεχίσεις να με αγαπάς;'', τη ρώτησε και της αφηγήθηκε τα πάντα».

Υπενθυμίζεται ότι είναι σε ισχύ ασφαλιστικά μέτρα εναντίον των γονιών των παιδιών που βίασαν τον 5χρονο, σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται να τον πλησιάσουν στα 200 μέτρα.

Η δίκη συνεχίζεται στις 18 Δεκεμβρίου.

