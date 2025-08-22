Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος για τον βιασμό 14χρονης με νοητική υστέρηση
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου μετά την καταγγελία που έκανε η μητέρα της 14χρονης
Στη σύλληψη ενός 43χρονου για τον βιασμό μιας 14χρονης με νοητική υστέρηση προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας της ανήλικης το απόγευμα της Τρίτης (19/8) προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.
Σε βάρος του 43χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και της γενετήσιας πράξης με ανηλίκους ή ενώπιόν τους.
