Ηλεία: Συνελήφθη 22χρονος για βιασμό 66χρονης - «Ήμουν συναισθηματικά φορτισμένος γιατί χώρισα»

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε 22χρονο σε χωριό του νομού Ηλείας καθώς κατηγορείται για τον βιασμό 66χρονης.

Σύμφωνα με το tempo24.news, όταν ο δράστης συνελήφθη και ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς για το κίνητρο της πράξης του, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση λόγω του πρόσφατου χωρισμού του από την κοπέλα του.

Η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.