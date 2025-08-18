Σάμος: Θύμα του γυμνασιάρχη κατέθεσε αγωγή κατά του ελληνικού Δημοσίου

Νέα διάσταση λαμβάνει η πολύκροτη υπόθεση του προφυλακισμένου γυμνασιάρχη στη Σάμο, που κατηγορείται για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος ανήλικων μαθητών. Ένα από τα θύματά του κατέθεσε αγωγή κατά του ελληνικού Δημοσίου, θεωρώντας ότι η Πολιτεία επέδειξε αδράνεια απέναντι σε επανειλημμένες καταγγελίες για τη δράση του.

Καταγγελίες που αγνοήθηκαν

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ανήλικο θύμα υποστηρίζει ότι, παρότι υπήρχαν παράπονα και προειδοποιήσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, δεν ελήφθη κανένα μέτρο. Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται σοβαρά μόνο όταν δύο μητέρες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε καταγγελία, γεγονός που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» και αποκάλυψε το εύρος των καταγγελλόμενων πράξεων.

Η αγωγή κατά του Δημοσίου

Η αγωγή κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη στις δικαστικές αρχές της Σύρου. Το νεαρό αγόρι διεκδικεί αποζημίωση για ηθική βλάβη, τονίζοντας ότι κανείς δεν φρόντισε να το προστατεύσει. Στο κείμενο της αγωγής αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Από αμέλεια και παράλειψη των αρμοδίων οργάνων και ιδιαίτερα λόγω της έλλειψης οποιασδήποτε πρόνοιας για μαθητές με ουσιαστικά προβλήματα, όπως η περίπτωσή μου, ο δράστης εκμεταλλεύθηκε την αδιαφορία των οργάνων αυτών που του έδωσαν πρόσφορο έδαφος να ψαρεύει ανήλικα θύματα και να ικανοποιεί τις άρρωστες και έκνομες ορέξεις του».

Η συνέχεια της δικαστικής διερεύνησης

Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί σε βάθος στις αίθουσες των δικαστηρίων, με το θύμα να στρέφεται όχι μόνο κατά του κατηγορούμενου γυμνασιάρχη αλλά και κατά του ίδιου του Δημοσίου, το οποίο θεωρεί συνυπεύθυνο για την έλλειψη μέτρων προστασίας.

Διαβάστε επίσης