Σάμος: Συγκλονίζουν οι περιγραφές ανηλίκων για τον κατηγορούμενο γυμνασιάρχη - «Έβγαινε μαζί μας»

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις ανήλικων αγοριών για την υπόθεση του κατηγορούμενου γυμνασιάρχη στη Σάμο, η οποία έχει ήδη συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Τα παιδιά περιγράφουν με λεπτομέρειες περιστατικά που, όπως καταγγέλλουν, έλαβαν χώρα όταν ήταν ακόμη σε ευαίσθητες ηλικίες.

Σύμφωνα με το Star, ένα από τα θύματα καταγγέλλει ότι κακοποιήθηκε όταν ήταν μόλις 14 ετών, ενώ άλλο αγόρι αναφέρει ότι αντίστοιχο περιστατικό συνέβη όταν ήταν 15. Οι καταγγελίες δείχνουν τον τρόπο προσέγγισης του γυμνασιάρχη, με τον κατηγορούμενο να εμφανίζεται αρχικά ως φιλικός και κοινωνικός, συμμετέχοντας σε παρέες μαθητών και καλώντας ανηλίκους ακόμη και στο σκάφος του.

Η εμπιστοσύνη που κέρδιζε από τους μαθητές, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις, άνοιγε τον δρόμο για πιο προσωπικές προσεγγίσεις. «Μου ζήτησε να βγούμε μόνοι μας από την πρώτη στιγμή. Άρχισε να μιλά για θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο, λέγοντάς μου ότι πρέπει να έχω "ανοιχτό μυαλό"», περιγράφει ένα από τα παιδιά.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα.