Σάμος: Νέα σοκαριστικά ευρήματα – Τα αρρωστημένα μηνύματα του γυμνασιάρχη στα ανήλικα θύματά του

Νέα στοιχεία προκύπτουν στην υπόθεση του 47χρονου γυμνασιάρχη, ο οποίος κατηγορείται για σειρά γενετήσιων αδικημάτων σε βάρος ανηλίκων την περίοδο 2018–2024 στη Σάμο.

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την υπόθεση του γυμνασιάρχη και δασκάλου χορού στη Σάμο, ο οποίος κατηγορείται για σειρά σοβαρών αδικημάτων σε βάρος ανήλικων μαθητών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, περισσότερα από 20 παιδιά έχουν καταθέσει στις Αρχές, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο ο κατηγορούμενος προσέγγιζε και κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για παροχή δώρων, ταξίδια, ακόμη και υποσχέσεις διευκόλυνσης στη σχολική τους επίδοση.

Tα αρρωστημένα μηνύματα του καθηγητή σε ανήλικα αγόρια

Δεν δίσταζε, σύμφωνα με τις καταθέσεις των παιδιών, να υπερηφανεύεται για τα όσα έκανε και να τα θεωρεί… μαγκιά, ενώ πρότεινε εξόδους για καφέ με τους ανήλικους μαθητές. «Πού είσαι bro μου; Τι κάνεις; Θα πάμε για καφέ;», είχε γράψει σε ένα μήνυμα. Τα υπόλοιπα που πρότεινε δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν καθώς προκαλούν φρίκη και αποτροπιασμό.

Καταγγέλλεται επίσης ότι ο γυμνασιάρχης προσκαλούσε μαθητές στο σπίτι του και διατηρούσε μαζί τους επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων με μηνύματα ακατάλληλου περιεχομένου. Η φερόμενη δράση του, σύμφωνα με τις καταθέσεις, ξεκίνησε το 2018.

Σε μία από τις περιπτώσεις, ανήλικος μαθητής ανέφερε ότι το καλοκαίρι του 2022 ο κατηγορούμενος του πρόσφερε χρήματα και υλικά ανταλλάγματα με σκοπό να τον παρασύρει. Ο ανήλικος περιέγραψε χαρακτηριστικά: «Μου πρότεινε να μου δώσει χαρτζιλίκι για να έχω να κινούμαι, όπως μου είπε. Επίσης μου είπε ότι θα μου κάνει δώρο ποδοσφαιρικά παπούτσια και ταξίδι με το σκάφος του στην Τουρκία και σε κάποιο ελληνικό νησί».

Σοκάρουν τα ευρήματα των ερευνών

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε, μετά από κατάσχεση και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του, αρχεία που απεικονίζουν συνολικά οκτώ ανήλικους κάτω των 15 ετών σε άσεμνες στάσεις, γεγονός που οδήγησε στην προσθήκη της κατηγορίας της κατοχής παιδικής πορνογραφίας.

Ο κατηγορούμενος έχει προφυλακιστεί και κρατείται στις φυλακές Γρεβενών, ενώ οι Αρχές, με εισαγγελική εντολή, έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία του, προκειμένου τυχόν άλλα θύματα να μπορέσουν να τον αναγνωρίσουν και να καταθέσουν.

