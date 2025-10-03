Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη - Συναγερμός στις Αρχές μετά από περιστατικά σε Βόλο, Λαμία και Πάτρα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας
ΕΛΛΑΔΑ
Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στο Ηράκλειο της Κρήτης παρενέβη για να σώσει μια γυναίκα που φώναζε «βοήθεια, θα με σκοτώσει». Η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τη βίαια συμπεριφορά του συζύγου της. Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο έρχεται μετά από αλλεπάλληλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε Βόλο, Λαμία και Πάτρα και δείχνει.

Όλα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, όταν ο αστυνομικός ο οποίος εκείνη την ώρα ήταν εκτός υπηρεσίας, άκουσε κραυγές από ένα διπλανό σπίτι σε συνοικία του Ηρακλείου.

Αντί να αγνοήσει την κατάσταση, αποφάσισε να ελέγξει το περιστατικό. Εκεί διαπίστωσε ότι ένας 82χρονος άνδρας ασκούσε λεκτική κι σωματική βία επί της 76χρονης συζύγου του, ενώ στο σπίτι ήταν παρόν και ο 37χρονος γιος τους, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Μόλις είδε τον αστυνομικό, ο δράστης έβγαλε κραυγές και επιτέθηκε και σε εκείνον. Σύντομα, έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες συνέλαβαν τον 82χρονο, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία.

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, αν κανείς ληφθεί υπόψη ότι προ ημερών, στην ίδια περιοχή του Ηρακλείου, ένας 35χρονος άνδρας συνελήφθη καθώς φέρεται να είχε απειλήσει και χτυπήσει τη μητέρα του.

Η σύμπτωση αυτή δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην ίδια πόλη μέσα σε λίγες ημέρες προκαλεί ανησυχία.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δέκα ημέρες περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκαν σε Βόλο, Λαμία και Πάτρα.

Τα περιστατικά που προηγήθηκαν:

Βόλος: Ένας 60χρονος απείλησε την αδελφή του με θάνατο στο πλαίσιο της διαμάχης για ένα κτήμα που είχαν κληρονομήσει μαζί. Η γυναίκα υπέβαλε μήνυση και το θέμα έφτασε στο Δικαστήριο.

Λαμία: Ένα σοκαριστικό περιστατικό όπου ένας 38χρονος γιος χτύπησε την 80χρονη μητέρα του επειδή υποτίθεται ότι πείραξε το σκυλί του.

Πάτρα: Ένας αλλοδαπός εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του και την απείλησε με μαχαίρι. Η γυναίκα κάλεσε τις Αρχές και ο δράστης συνελήφθη.

