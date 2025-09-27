Σοκ στην Πάτρα: Εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του με μαχαίρι - Τον σταμάτησαν αστυνομικοί

Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/09) στην Πάτρα, στην ευρύτερη περιοχή του Ζαβλανίου.

Πιο συγκεκριμένα ένας αλλοδαπός πήγε στο σπίτι όπου διαμένει η πρώην σύζυγός του και κατά τις πρώτες πληροφορίες κατάφερε να εισέλθει μέσα και να την απειλήσει κρατώντας μαχαίρι, σύμφωνα με το tempo24.

Έντρομη η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία και πολύ σύντομα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον οδηγήσουν στο Μέγαρο της ΕΛ.ΑΣ. στην οδό Ερμού.

Οι αστυνομικοί συνόδευσαν και την παθούσα στο αρμόδιο Τμήμα προκειμένου να του υποβάλλει μήνυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news και στο παρελθόν ο συγκεκριμένος άνδρας έχει προκαλέσει επεισόδια σε βάρος της πρώην συζύγου του.

