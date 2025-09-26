Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε 88χρονος αγνοούμενος κολυμβητής

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η αναζήτηση ενός 88χρονου άνδρα στην Πάτρα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στη θάλασσα.

Ο άτυχος ηλικιωμένος αγνοούνταν από το απόγευμα της Παρασκευής, αφότου είχε πάει για κολύμπι στη θαλάσσια περιοχή των Αραχωβίτικων.

Οι έρευνες των αρχών, στις οποίες συμμετείχε και ελικόπτερο Super Puma, κατέληξαν στον εντοπισμό του νεκρού άνδρα το βράδυ της Παρασκευής. Ο 88χρονος βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αϊ-Βασίλη.

*Με πληροφορίες από tempo24